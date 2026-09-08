Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti.

Bu kapsamda Gülsüm Orbay, 1 Eylül itibarıyla L'Oreal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu Satış Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Kariyerine 2008'de hızlı tüketim ürünleri sektörü şirketlerinden birinde yönetici adayı olarak başlayan Orbay, yaklaşık 18 yıllık kariyeri boyunca "yerel modern ticaret müşteri yöneticisi", "ulusal müşteri yöneticisi", "kategori strateji planlama kıdemli müdürü" ve "satış planlama ve yönetimi & sağlık ve güzellik kanalı iş geliştirme direktörü" gibi farklı görevler üstlendi.

"Güzellik ve kişisel bakım" alanında deneyimler kazanan Orbay, kanal dönüşümü, müşteri ortaklıklarının güçlendirilmesi ve veri odaklı çalışma modellerinin geliştirilmesi alanlarında çalıştı. Kariyeri boyunca Orbay, sürdürülebilir büyüme, güçlü müşteri ortaklıkları ve ticari performansın geliştirilmesine odaklandı.

Yeni görevinde Orbay, sahip olduğu kapsamlı ticari deneyimle "L'Oreal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu"nun büyüme hedeflerine ve pazardaki güçlü konumunun daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacak.