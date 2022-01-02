Lionel Messi koronaya yakalandı! Paris Saint-Germain az önce açıkladı

ARJANTİNLİ yıldız futbolcu Liones Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Messi, bir süre sahalardan uzak kalacak...Abone ol
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), kadrosunda yer alan 4 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala’nın test sonuçları pozitif çıktı.
Coronaya yakalanan isimler Fransa Kupası Son 32 Turu’nda Vannes ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.