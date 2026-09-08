KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.

Rekor kırıldığını belirten Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlar, üniversite öğrencilerinin gündeminde önemli yer tutuyor. Başvuru sürecinin ardından hangi yurda yerleştirildiğini merak eden öğrenciler, e-Devlet sistemindeki ilgili hizmet üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvurularında değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine ulaşarak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Ekranda öğrencinin yurda yerleştirilip yerleştirilmediği ve yerleştirme bilgileri yer alacak.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında barınma süreci 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Bu tarihe kadar nöbetçi yurtlar öğrencilerin kullanımına açık olacak. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, eğitimlerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Ders başlangıç tarihi 14 Eylül'den sonraya kalan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.