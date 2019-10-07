MEDYA

Kuzgun 20. bölüm fragmanı

Kuzgun dizisi 20. yeni bölümüyle 9 Ekim 2019 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuzgun 9 Ekim 2019 Çarşamba akşamı Star'da...

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Avusturya’da silahlı saldırı 5 ölü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm 2. fragmanı
Kardeş Çocukları 21. bölüm 2. fragmanı final
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm fragmanı
Çocuk 5. bölüm 2. fragmanı
2019 tatil ayları okullar ne zaman kapanıyor ilk ara tatil başlangıcı
Çukur 71. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 4. bölüm
KYK yurt başvurusu yapma TC ile yurt başvuru yapma ekranı