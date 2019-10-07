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Kardeş Çocukları 21. bölüm 2. fragmanı final

Kardeş Çocukları dizisi 21. final bölümüyle 8 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 21. final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın son bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 8 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

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