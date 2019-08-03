Kulüpler yatsın kalksın dua etsinler!..

Açık ve net;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk futbolunun onurunu kurtarmıştır…



Kulüplerin içine düştükleri borç ve faiz bataklığına karşı “Ne haliniz varsa görün” diyerek kayıtsız kalsalardı, bu sezon ne ligler başlar ne de Türk kulüpleri Avrupa kupalarına katılabilirdi…



Türk futbolundaki kriz öyle bir depreme dönüşürdü ki, herkes altında kalırdı…

Alacaklarını tahsil etme derdine düşecek olan bankalar kulüplerin kapısına dayanır, hatta el koyardı dersem hiç de abartmam…



Bakan Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunarak olur aldığı proje ile kulüplerin borçlarını yapılandırmasını sağlaması Türk futbolunu uçurumun kenarından almıştır.

Ve bundan sonrası için de kulüplerin harcamalarının TFF ve bankalar tarafından denetim altına alınmasını sağlaması kurtuluş vesikası gibi olmuştur...



Bitmedi…

Yayıncı kuruluş ile yaşanan krizi de TFF Başkanı Özdemir’in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak’ın devreye girerek çözdüğünü de söyleyelim…



Dedim ya…

Erdoğan ve Albayrak olmasaydı bu sezon hem liglerin başlaması müzice olur hem de Türk kulüplerinin Avrupa kupalarına katılmaları hayal olurdu!

Yatsınlar kalksınlar “Allah varlıklarını eksik etmesin” diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Albayrak’a dua etsinler!..

Yoksa batan geminin malları bankaların elindeydi!..

Bu kadar net…

Dünyanın hiç bir ülkesinde bir Cumhurbaşkanı ülkesinin futbolunun kaostan çıkması için böylesine devreye girmez..

Bugüne kadarda girmemiştir...

Ne yazık ki değerini bilmeselerde Spor ve sanat dünyasının sorunlarına karşı böylesine duyarlı bir lider bu ülke tarihinde yoktur...



*



Ve böylesine kritik bir süreçte Nihat Özdemir gibi bir ismin TFF Başkanı olması da büyük bir şans olmuştur…

Çünkü Türk futbolunun;

İçinde bulunduğu sorunları bizzat yaşayan, bu sorunların çözülmesi noktasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, kurumsal çalışmadan ödün vermeyen ve her kesim tarafından sevilen sayılan böylesine tecrübeli bir “AĞABEY”e şiddetle ihtiyacı vardı.



Hem bankalarla yapılandırma hem de yayıncı kuruluş ile yaşanan sorunun çözülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkilerinin önemli rol oynadığını da söylemek gerekir..

Başkan Özdemir'in “Neden başımı sıkıntıya sokayım” demeden büyük bir fedakarlık yaparak böylesine ateşten bir gömleği giyinmesinin değeri bilinmelidir...

Şu iki ayda yaşadıklarını bir Allah bilir birde kendi!..

Allah sabır ve kolaylık versin dememek mümkün değil...



*

Peki ders aldı mı kulüpler!

İnşallah diyoruz!

Çünkü, daha lig başlamadan bile birbirine girmeye başlayan ve kriz çıkaranların kahrını çekmek kolay bir iş mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak, “Siz batırdınız siz kurtarın…Ne haliniz varsa görün”demiş olsaydı ne olacaktı diye sormak gerekmez mi?

Sevgili kulüp başkanları…

Bu ülkenin Cumhurbaşkanının, Hazine ve Maliye Bakanının “Ülke futbolu batmasın” diye yaptığını dünyada hiçbir ülke Cumhurbaşkanı ve bakanı yapmaz ”Ne haliniz varsa kendinizi görün” der geçerlerdi..

Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik adamlar, futbolcuları, spor basını..

Açıkcası futbol ailesi...

Değer bilin…

Bu sizler için son şanstır…



*

Türk futbolunun marka değerinin ne duruma düştüğünü yayıncılık kuruluşun bir anda kur dayatması ile görmediniz mi?

İçinden çıkılmayacağını anladığınız an hemen topu “Sorunu onlar çözsün” diye TFF’ ye atmadınız mı?



Türkiye bugün gerek ekonomi gerek terörle mücadele gerekse de bağımsızlık noktasında adeta bir “kurtuluş savaşı” veriyorsa, Türk futbolu için de bu dönem şampiyon olmaktan çok öte “ekonomi” anlamında bir kurtuluş savaşıdır…



*

Güzel ve anlamlı bir söz vardır;

“Tecrübe en sert öğretmendir.

Önce imtihan eder,

Sonra ders verir…”



Diyeceğim şu ki yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle artık çok tecrübeli (!) olduklarını düşündüğümüz Futbol kulüplerini yönetenler üzerlerine düşen dersi almıştır...

Ve..

Kendilerine son bir şans tanıyan;

Cumhurbaşkanına,

Bakana,

TFF Başkanına

Renklerine gönül veren milyonlara ihanet etmemelidirler..

Yoksa bugün transferi yapmayı bırakın elde avuçta bir şey kalmazdı...

Futbol ailesinin TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kurulunun öncülüğünde yeni sezon öncesi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu öncelikle kulüp başkanları çok iyi görmek zorundadır...

Bu süreç şampiyon olup olmaktan çok daha önemli bir süreçtir...

Bir yaşam savaşıdır!..

Böylesine bir zor süreçte riske girerek çözüm üreterek sizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ı mahçup etmeyin!..

Yetti gayri!..





