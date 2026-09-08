Kulisleri yıkan sıcak iddia! Demirtaş DEM Parti'nin başına mı geçiyor?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın yapılacak büyük kongreye katılmasını beklediklerini açıklaması, kulislerdeki hareketliliği artırdı.

Bakırhan, 14 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “İnşallah beraber olacağız” ifadelerini kullanarak Demirtaş ve Yüksekdağ’ın kongrede yer almasını beklediklerini belirtmişti.

KONGRE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Parti geçtiğimiz günlerde bir kongre gerçekleştirmişti. Ancak parti yönetimi, söz konusu kongrenin seçimlere katılabilmek için gerekli yasal şartların yerine getirilmesi amacıyla yapıldığını, asıl büyük kongrenin ise ilkbaharda gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Bu süreçte Demirtaş’ın tahliye edilmesi ihtimali de Ankara kulislerinin önemli başlıklarından biri haline geldi. Tahliye sonrasında Demirtaş’ın parti yönetiminde aktif bir görev üstlenip üstlenmeyeceği ise merak konusu.

“ANKARA’DA GÖREV ALMAK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Demirtaş’ın yeniden aktif siyasete dönebileceği yönündeki tartışmaları güçlendiren bir başka gelişme ise bağımsız milletvekili Kani Torun’un açıklamaları olmuştu.

Torun, yaklaşık üç ay önce Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından, Demirtaş’ın kendisine “Ben Ankara’da görev almak istiyorum” dediğini aktarmıştı.

Bu sözler, Demirtaş’ın siyasi hayata dönmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak daha sonra Torun ve röportajı gerçekleştiren gazeteci Cansu Çamlıbel, Demirtaş’ın bu ifadeyle doğrudan parti yönetiminde görev almayı değil, ülke yönetiminde rol üstlenmeyi kastettiğini açıklamıştı.

PARTİNİN İSMİ DE DEĞİŞECEK Mİ?

DEM Parti cephesinde kongre hazırlıkları sürerken partinin geleceğine ilişkin başka iddialar da gündemde.

Tuncer Bakırhan ve DEM Parti’nin önde gelen isimlerinden Pervin Buldan, “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” adıyla yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından yaklaşık bir yıldır gündemde olan “DEM Parti’nin adı değişecek” iddiası da yeniden tartışılmaya başlandı. “Demokratik Cumhuriyet Hareketi”nin partinin yeni ismi olup olmayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

TAHLİYE İHTİMALİ GÜNDEMDE

İmralı süreci kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliye edilmesi de uzun süredir siyasi kulislerde konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce yaptığı açıklamalarda Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde çağrılarda bulunmuş, “Demirtaş evine, Öcalan umuda” ifadesini kullanmıştı.

DEM Parti yönetimi de Demirtaş ve Yüksekdağ’ın büyük kongrede yer almasını beklediğini açıklamıştı.

Öte yandan Demirtaş’ın DEM Parti eş genel başkanlığına aday olacağı yönündeki iddia henüz parti tarafından doğrulanmış değil. Ankara kulislerinde konuşulan senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Demirtaş’ın hukuki durumunun yanı sıra önümüzdeki dönemde yapılacak siyasi görüşmeler ve kongre hazırlıklarıyla netlik kazanacak.