Kovid-19 ne kadar zor olsa da, daha da kötü senaryolar var!!

Kovid-19 salgını yüzyılda bir kez yaşanan bir sağlık krizidir. Nitekim, bu kadar büyük bir hasara yol açan son halk sağlığı acil durumu, 1918'de başlayan ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini hasta eden ve en az 50 milyon insanı öldüren büyük “İspanyol Grip” salgınıydı.



Ancak küresel koşulların bu tür viral yayılmalara daha elverişli hale geldiğinden, mevcut salgın dünyanın bu yüzyılda karşı karşıya olduğu son salgın olma ihtimalini düşürüyor. Bu salgın en kötüsü bile olmayabilir.



Yeni koronavirüs, tek başına ona hazırlıksız bir dünyayı vurdu.



Virüsün yayılmasını hedeflenen önlemlerle (yani test etme ve izleme) durdurma kapasitesinden yoksun olan ülkeler, birkaç seçeneğe sahipti, ancak ekonomilerini kapattılar ve insanlara evde kalmalarını emrettiler.



Bu politikalar, ilkbaharın sonlarına doğru vakaların çoğalmasını yavaşlatıp azaltacak nitelikteydi.



Ancak yaz boyunca ve sonbaharda, hükümetlerin bu kısıtlamaları gevşetmesiyle birlikte vaka sayıları arttı.



4 Kasım'da, tek bir günde dünya çapında 685.000'den fazla yeni vaka bildirildi...



O gün elde edilen rakam tüm zamanların en yüksek seviyesiydi. Bu noktaya kadar 48 milyondan fazla insan Kovid-19 ile enfekte olmuş ve bir nokta 2 milyondan fazla kişi ölmüştü.



Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkileri onlarca yıl sürecek. Dünya çapında üretkenliğin 2020'de yüzde beş daralması bekleniyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, üretkenlik kaybı, erken ölümler ve hastalıklardan dolayı tahmini 16 trilyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kaldı.



Dünya çapında bir milyardan fazla çocuğun eğitimine ara verildi. Dünya Bankası, salgının bir sonucu olarak 150 milyon ek insanın aşırı yoksulluk saflarına gireceği konusunda uyardı.



Bu yaşananların küresel sistemlerin pandemilere karşı korunma konusundaki ciddi yetersizliğini ortaya koyuyor.



Günümüzün halk sağlığı mimarisi, salgınlar ve salgınlar için inşa edilmiştir, ancak salgınlar farklı bir yaklaşım gerektirir. Salgınlarda ve salgın hastalıklarda, hastalığın yayılması coğrafi olarak sınırlıdır, bu nedenle etkilenmeyen ülkeler, en azından teoride, etkilenenlere yardım edebilir.



Bununla birlikte, bir pandemi sürecinde neredeyse herkes aynı anda etkilenir, bu da DSÖ, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların sınırlı kaynaklarına çok daha fazla talep olduğu anlamına gelir.



Bu, ülkelerin yayılmayı durdurmak için kendilerine güvenmeleri gerektiği anlamına gelir.



Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler haklı olarak mevcut krizden kurtulmaya odaklanmış durumdalar, ancak geçmişe bakmaları ve bir sonraki kriz için hazırlanmaya odaklanmaları gerekiyor.



Bu, ülkelerin küresel sağlık güvenliği hakkında düşünme şekillerinde köklü bir değişikliği gerektirir.



DSÖ ve diğer uluslararası kurumlara, ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için ihtiyaç duydukları kaynakları ve yetkileri vermeleri ve ülkeleri bunları kontrol altına alma kapasitelerini geliştirmeye teşvik etmeleri gerekir.



Ve bir pandemiye gerçek anlamda küresel bir yanıt verebilmek için verileri paylaşmak ve ortak denemeler yapmak için anlaşmalar yapmak zorundalar. Aksi takdirde, dünyanın tepkisi bir kez daha çok az ve çok geç olacaktır.



Devam edelim.



Kovid-19'un ortaya çıkışı şaşırtıcı olmamalıydı. Bu pandeminin arkasındaki yeni koronavirüs de dahil olmak üzere solunum virüsleri, genellikle yaygın bulaşma için çok uygundur.



Enfekte olan her kişi virüsü diğerlerine verebildiğinden, kontrol önlemleri alınana kadar katlanarak yayılır.



Solunum yolu virüsleri, maruziyet ve bulaşıcılık arasında kısa sürelere sahip olma eğilimindedir, bu da müdahale için yalnızca dar bir zaman aralığı bırakır.



Yaygın hastalıklara benzeyen semptomlara neden olurlar ve bazen hiçbir belirti vermezler, kimin enfekte olduğunu ve kimin olmadığını belirlemede zorluklar yaratır.



Solunum yolu virüsleri, vakaların yüksek bir yüzdesinde ciddi hastalığa ve ölüme neden olma potansiyeline sahiptir. 2003 yılında SARS salgınına neden olan koronavirüsün, hastalığa yakalananların yüzde 10'unu öldürdüğü ve 2012'den beri MERS salgınlarına neden olan koronavirüsün yaklaşık yüzde 35'ini öldürdüğü tahmin ediliyor. Her ikisi de solunum yolu virüsleridir.



Bunun gibi bir patojen ortaya çıktığında ve yerel olarak yayılmaya başladığında, hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, küresel olarak kolayca yayılabilir. “Pandemi”nin tek bir tanımı olmamasına rağmen, epidemiyologlar bu sözcüğü genellikle dünyanın birçok yerine yayılan bir bulaşıcı hastalık salgınını tanımlamak için kullanırlar.



Bu tür bir yayılma, günümüzde, tümü patojenlerin yeni duyarlı popülasyonlara ulaşmasına izin veren uluslararası seyahat, kitlesel yer değiştirme, göç ve kentleşme çağında çok daha kolaydır.



Ve obezite dahil kronik hastalıkların yaygınlığı, insanları enfekte olduklarında ciddi vakalar geliştirmeye daha yatkın hale getiriyor.



H1N1 influenza, Nisan 2009'da ilk tespit edildiği andan itibaren tüm dünyada yayılması için sadece iki ay ve 150.000 ile 575.000 arasında kişi sadece bir yıl içinde öldü.



Bu pandemi, bir dizi bulaşıcı hastalık acil durumunun sadece ilki oldu. H1N1'den sonra MERS'e neden olan ölümcül koronavirüs ortaya çıktı.



Önce Batı Afrika'da ve ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçen en büyük iki Ebola salgını; ve bir zamanlar belirsiz olan Zika virüsünün küresel yayılımı.



Daha iyi bir sürveyans hesaba katıldığında bile, ortaya çıkan yeni bulaşıcı hastalıkların sayısı 1940'tan bu yana istikrarlı bir şekilde artmıştır. Bu yeni patojenlerin çoğu vahşi yaşamda ortaya çıkmış ve insanlara sıçramıştır.



Yeni, endişe verici patojenlerin ortaya çıkması beklenmektedir; küresel bir pandemiye neden olup olmadıkları dünyanın nasıl tepki verdiğine bağlıdır.



Epidemiyolog Larry Brilliant'ın bir zamanlar dediği gibi, “Salgınlar kaçınılmazdır; salgınlar isteğe bağlıdır." Küresel koşullar patojenleri güçlendirirken bile, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar salgınların salgınlara dönüşmesini ve salgınların salgın haline gelmesini önlemek için önlemler alabilir. Ancak bunu başarılı bir şekilde yapmak, temel göreve yaklaşım şeklini değiştirmeyi gerektirecektir..



Diğer tehdit.



Kovid-19 ne kadar zor olsa da, daha da kötü senaryolar var. Yeni tedaviler ve aşılar geliştirmek için gerekli olan aynı bilimsel ilerlemeler, aynı zamanda, ölümcül yeni bir patojenin kazara veya kasıtlı olarak salınması olasılığını da ortaya çıkarır - doğal veya laboratuar mühendisliği.



Böyle bir olayın verdiği zarar, şimdiye kadar görülen her şeyi gölgede bırakabilir. Yeni bir patojen, bilinen hastalıklardan daha şiddetli ve geleneksel tanı ve tedavi yöntemlerine dirençli olabilir.



Dahası, kasıtlı olarak serbest bırakıldığı düşünülürse, o zaman ülkelerin güvenlik ve istihbarat teşkilatları şüphesiz harekete geçecektir.



Şeffaf davranmaları ve patojenin doğası hakkında bilgi paylaşmaları olası değildir. Bu da, ülkelerin risklerini değerlendirmelerini ve kanıta dayalı müdahale planları geliştirmelerini zorlaştırabilir.



Şubat 2020'de Münih Güvenlik

Konferansı'ndaki bir tatbikat, dünyanın böyle bir senaryoya ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi.



Önemli bir bulgu, doğal hastalıklarla uğraşmanın yeterince zor olduğu, ancak kasıtlı bir hastalıkla uğraşmanın, halk sağlığı kurumlarında bulunanların ötesinde yetenekler gerektirdiğiydi.



Ve böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda kimin sorumlu olacağına dair belirgin bir netlik yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün görevi, doğal kaynaklı salgınlara karşı küresel tepkiye liderlik etmeyi kapsasa da, devlet destekli biyolojik saldırıları soruşturma yetkisine sahip olan BM genel sekreteridir.



Ne doğal ne de bir devlet tarafından gerçekleştirilen bir olayı araştırmaktan hangi kuruluşun sorumlu olacağı açık değildir. Ülkelerin, acil bir durumda, anında halletmeye çalışmak yerine, işbölümünü hemen anlamaları gerekiyor.



Yeni bir patojenin kazara veya kasıtlı olarak salınma olasılığına bir sayı koymak imkansızdır, ancak muazzam sonuçları göz önüne alındığında, kesinlikle daha fazla dikkat edilmesi gerekir.



Hükümetler, özel sektör ve hayırseverlerle birlikte çalışarak, biyolojik araştırmaları korumak için normlar ve güvenlik önlemleri oluşturmalı ve bu çabalar başarısız olursa nasıl yanıt vereceklerine dair planlar yapmalıdır.



Amaç, kötü niyetli hükümetleri veya insanları bir felaketi serbest bırakmaktan caydırmak olmalıdır. Tabii ki, Kovid-19'un gösterdiği gibi, afetler kötü niyet gerektirmez. Hazırlık eksikliği yeterlidir.