Koronada dünya 11. olduk! Vaka ve ölüm sayıları artıyor

TÜRKİYE koronavirüs salgınında en zor günlerini yaşıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Benim hastanemde yoğun bakımda yer kalmadı. Ameliyathaneler değil ameliyathane koridorları bile yoğun bakıma dönüştürüldü" dedi.

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Türkiye'de son haftalarda koronavirüs salgını adeta çığırından çıktı. Günlük hasta sayısı 7 binleri geçerken, günlük vefat sayısı da 150'yi geride bıraktı. Vaka sayısı ise 50 binlerin üzerinde gösteriliyor. İşte tüm bu rakamlar Türkiye'yi dünya sıralamasında da üst sıralara çıkardı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını belirterek, "Yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp hastasına yer atayan arkadaşlarımız var" dedi.

Dünya rekoru mu gezegenler arası rekor mu bilemem!

Habertürk TV canlı yayınında konuşanProf. Dr. Necmettin Ünal, korona virüsü salgınındaki artışına dikkat çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Ankara'daki aşı denemelerinde gönüllü olmuştu.

Ameliyathaneler ve koridorları yoğun bakıma dönüştürüldü

Prof. Dr. Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti. "Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz" diyen Prof. Ünal şunları söyledi: "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok."

Son 24 saatin koronavirüs rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 24 Kasım'da 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı yükselmeye devam ediyor

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.'' dedi.

Günlük can kaybında dünyada 11. sıradayız

Dünya genelindeki sıralamada 490.916 hasta sayısı ile 24'üncü sırada yer alan Türkiye, 24 Kasım'da açıklanan hasta sayılarına göre dünyada 12'inci sırada. Salgının başından bu yana 12.672 can kaybının kaydedildiği Türkiye, bu alandaki dünya sıralamasında 21. sırada bulunuyor. 24 Kasım tablosunda ise Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

24 Kasım verilerine göre yeni hasta sayısı ve can kaybı en üst seviyeye ulaştı... Son 10 günün tablosuna bakıldığında günlük hasta sayısında iki kattan daha fazla bir artış dikkat çekerken ölü sayısında da büyük bir artış görülüyor.