Korana olan Ali Babacan ortaya çıktı! Dolar ve Merkez bankası iddiası olay

Ali Babacan ve eşi koronavirüs kapmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Karantina sürecinde ortalarda görünmeyen Ali Babacan, bugün ilk kez FOX TV'de ortaya çıktı. İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan Ali Babacan dolarla ilgili iddialarda bulundu.

Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiğini öne süren Ali Babacan, 'Rezerv şu anda eksi 30 milyar dolar' iddiasında bulundu".



Ali Babacan'ın iddiaları şöyle:



*"Kuru 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları kibrit çakıp yaktılar. Merkez Bankası'nın şu an brüt rezervi 88 milyar dolar. Bir zamanlar 133'tü. Eskiden merkez bankasının rezervinin çoğu kendi parasıydı. Merkez bankası gider piyasadan döviz alır o dövizi kasasına koyardı. Şu an rezerv denilen para bankalardan zorunlu karşılık diyerek zorla aldıkları para ve swap anlaşmaları ile geçici olarak sağladıkları döviz. Merkez Bankası'nın bankalardan zorunlu aldığı dövizle swap anlaşlarını çıkardığınızda rezervi şu anda eksi 30 milyar dolar.

Enflasyon gerçekte yüzde 3:,50 civarında

Ali Babacan iktidara ve TÜİK verilerine de eleştiri getirdi. Babacan'ın enflasyonla ilgili iddiası da şöyle oldu:

* Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın? Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa isşizlik sorunu nasıl çözeceksiniz. Hükümet en doğru adımları atsa bile işsizliği çözmek zaman alacak.

Haziran 2018'den sonra tepe taklak

* (Tüketici güven endeksi hesaplamasında yapılan değişiklik) Rakamı ister 80 ister 90 açıklayın. Verilerle oynayarak güveni artırmak beyhude çaba. İnsanlarımız gerçekleri görüyor. Hangi veriye bakarsanız bakın Haziran 2018’den sonra tepetaklak.