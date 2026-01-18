BIST 12.669
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı: 11'ler belli oldu

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, bugün Kocaelispor’a konuk olacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplayan bordo-mavililer, haftaya üçüncü sırada giriyor. Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde yer alıyor.

Son iki haftada sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan ve deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, yaşadığı puan kayıplarının ardından ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 41 lig maçında Trabzonspor’un 21 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor. Kocaelispor 9 kez sahadan galip ayrılırken, 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu maçlarda 61 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

İki takımın 11'leri belli oldu

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muç, Olaigbe, Augusto

