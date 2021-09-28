BIST 1.386
DOLAR 8,87
EURO 10,35
ALTIN 497,39
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT'ten Suriye operasyonu PKK yönecisi öldürüldü

Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT'ten Suriye operasyonu PKK yönecisi öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi. PKK bu ölümü kadrolardan gizlemiş.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod Engin KARAASLAN’ı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, PKK’ya 1980’li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990’lı yıllarda Suriye/Şam’da Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim almış, 2000’li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı. 2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Kararaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu.

PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın fotoğrafı

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Karaaslan’ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı. MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Ölümü gizlemişler

Karaaslan’ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da ameliyata girecekken öğrendi şok oldu: Abdest alırken gözleri doluyordu
İstanbul'da ameliyata girecekken öğrendi şok oldu: Abdest alırken gözleri doluyordu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürle üretimden ucuz hale geldi
Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürle üretimden ucuz hale geldi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aşısız yoğun bakım hastasının pişmanlığı: Keşke olsaydım
Aşısız yoğun bakım hastasının pişmanlığı: Keşke olsaydım
Macron'dan Yunanistan'a Osmanlı ile mücadele övgüsü!
Macron'dan Yunanistan'a Osmanlı ile mücadele övgüsü!
6 Osmanlı padişahının portresi satışa sunuldu! İşte biçilen değer...
6 Osmanlı padişahının portresi satışa sunuldu! İşte biçilen değer...
Kayseri'deki vahşet! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler
Kayseri'deki vahşet! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler
Atilla Tuna taciz olayı nedir? Atilla Tuna eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Atilla Tuna taciz olayı nedir? Atilla Tuna eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Sezer Öztürk evli mi eşi ve çocukları kimdir? Sezer Öztürk oynadığı takımlar
Sezer Öztürk evli mi eşi ve çocukları kimdir? Sezer Öztürk oynadığı takımlar