Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu!

ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.

4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi. Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı.

Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi. Genç, 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.