Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu!
'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.
ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.
4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi. Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı.
Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi. Genç, 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.