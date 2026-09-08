Kilolarca altınla düğün yapmıştı: "Vanlı Kara Haydar" tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ

MASAK incelemesi, çiftin 6 Eylül 2026'da Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerindeki "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğünü de kapsadı. Tutanakta Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğinde ziynet eşyaları bulunduğu kaydedildi. Düğünle ilgili bazı içeriklerde kullanılan "kilosu kadar altın takıldı" ifadesi de incelemeye yansıdı.

DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEYE ALINDI

KOM tutanağında yalnızca ziynet eşyaları yer almadı. Çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı da kayda geçirildi. Ekipler, düğünde görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasını çiftin mali profiliyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına aldı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Tutanaktaki en dikkat çekici ifadelerden biri düğünün niteliğine ilişkin oldu. KOM ekiplerinin hazırladığı belgede düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verildi. Çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile kamuoyuna yansıyan görüntüler de inceleme kapsamına girdi.

ALTIN VE PARALARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odağında çiftin mali durumu ile sergilediği yaşam standardı arasındaki uyum bulunuyor. Düğünde görülen yüksek değerli altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının kaynağı da soruşturma kapsamında inceleniyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturmanın henüz bir mahkumiyet kararı anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor.