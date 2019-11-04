Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın Kral Fransuva’ya yazdığı mektuplardan haberdar mı?

ABD Başkanı Trump’ın Başkan Erdoğan'a yazdığı ve ciddiye alınmayarak çöpe atılan mektubu onur kırıcı olarak yorumlayan sayın Kılıçdaroğlu, sayın İmamoğlu’nun Fransa’da Türkiye’yi şikayet etmesini onur kırıcı olarak bulmuyor ki, konu ile alakalı bir açıklamada bulunmadı.

Kılıçdaroğlu’nun aksine İmamoğlu ile alakalı durumdan rahatsız olan Fransız bir millet vekili şu açıklamayı yaptı. “Bana kalsa ülkesinin iç meselesini dışta satacak kadar karaktersiz kişilikleri Fransa’ya turist olarak bile almam.”

İmamoğlu Fransa’da da bildiğiniz İmamoğlu...

Teröre açıkça destek veren ülkeler arasında bulunan Fransa, her platformda Türkiye nefretini dile getiriyor. Daha yeni sayılacak bir açıklamada bulunan Fransa, sonuna kadar PKK/PYD’ye destek vereceğini duyurdu..

Ama gel gör ki kendini Fransızlar karşısında ezik gören İmamoğlu’da Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti…

Aşağılık kompleksi, kişilerin kendini ruhsal ve bedensel açıdan yetersiz ve değersiz hissettiği psikolojik bir durumdur. Aşağılık kompleksi genellikle çocukluk döneminde anne ve babanın yanlış tutumlarından kaynaklanır. Çocukluk çağlarında başlayan aşağılık kompleksi, ileri ki yaşlarda daha ciddi sorunlara yol açar.

Neyse.

Kanuni Sultan Süleyman...

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya gönderdiği mektuplar, Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin en nadide eserleri arasında yer alıyor.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Birinci Fransuva'ya gönderdiği "Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan ve "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın..." diye devam eden ünlü mektubu Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde saklanıyor.

Özetle Mektup...

Ben ki,

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir'in ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Han'ın torunu, Sultan Selim Han'ın oğlu, Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki,

Françe vilayetinin kralı Françesko (François, Fransuva)’sun.

Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilasına uğradığını, halen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz (istemişsiniz). Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim.