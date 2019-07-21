Keşanlı formaya giden yol!..



Şöyle bir bakıyorum Trabzonspor’a..

Nereden nereye...

Daha bir yıl önceki kara tabloyu hatırlayın..

Umutsuz vaka…

Resmen batmış bir kulüp…

Peki ne oldu da batan kulüp bugün en çok konuşulan kulüp haline geldi…

Sihirli değnek mi değdi?

Sihirli değneği bilmem de Trabzonspor’a Berat Albayrak’ın elinin değdiğini söylemem hiçte zor değil…

Bir yılda hem sahada hem masada hem de taraftarı ile bütünleşen tribünleri hınca hınç dolan Trabzonspor’un ayağa kalkışının mimarı hiç tartışmasız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu...

*

Bugünlerde Trabzonspor hem ülkü hemde dünya futbolunun gündeminde olunca hakkın teslimini yazmak hasıl oldu..

Hele, hele hazırlanan keşan motifli gri forma tanıtımı, sosyal medyada öyle bir rüzgar estirdi ki Türk futbolseveri olarak gurur duymamak mümkün olmadı..



Barcelona’nın ünlü yıldızı Pigue’nin bile kayıtsız kalamayıp tanıtımı sosyal medya hesabından alkışlarla paylaşması müthiş bir tanıtım oldu...

Sadece Trabzonspor açısından değil Türk futbolu açısından da…

Şöyle bir baktım dünyada forma tanıtım videoları ve izlenme sayılarına…

Barcelona 19/20- 2,5 milyon

Real Madrid 19/20-3,3 milyon

Trabzonspor 19/20 6 milyon

İnanılmaz bir rakam…





Nereden nereye değil mi?

Bir yıl önce Trabzonspor gıpta ile bakılacak bir kulüp haline gelecek deseler kim inanırdı?

O nedenle o Keşanlı formaya giden yolu açan Berat Albayrak’ ın hakkını teslim etmek boynumuzun borcu…

Bu işin siyaseti yok...

Bir siyaset adamının kendi topraklarına ait olan bir büyük kulübün çöküşünü içine sindiremeyip kayıtsız kalmaması var...



Bu sevginin asla seçim ve oy hesabı yok…

Bu sevginin menfaati, beklentisi hiç yok…

Berat Albayrak Trabzon’da hiç seçimlere girmedi ve Trabzon’da hiç siyaset yapmadı..

Ve bugüne kadar Trabzonspor için yaptıklarının tek bir kez dahi reklamını yapmadı…

İnanın bu yazıdan dahi rahatsızlık duyacak kadar yüksek karakterli mütevazi bir adamdır…

Ama bizlerin kayıtsız kalması mümkün değil..

Çünkü ölüm uykusunda olan bir devi uyandırdı…

Trabzonspor Kulübü’ne eli değdikten sonra, her şey bir anda değişti…

A'dan Z'ye herkese moral, özgüven, cesaret geldi…

Zor günler ancak böyle aşılırdı..

Başkan Ağaoğlu arkasını dayayacağı bir büyük güç bulunca yönetimi ile birlikte güzel işlerin altına attı.

Kulübün üzerindeki ölü toprağı resmen kalktı.

Bakan Albayrak bir yıl önce “İmdat yok mu kurtaran” diye çığlık atan çok sevdiği Bordo-Mavili kulübe karşı kayıtsız kalmayıp Trabzonspor’un Türk futbolunda yeniden varoluşu ile birlikte işte bugünlerde çokça konuşulan Keşanlı forma ile dünyaya açılan yolu açtı…



*

Öyle ' Ne yaptı?' diye uzaktan gazel okumakla olmaz..

Çünkü öyle bir hazin tabloydu ki...

Har vurup harman savrulmuş.

Eski para ile 1 katrilyonun üzerinde bir borç yükü oluşmuş...

Kulüp uçan kuşa borçlu hale getirilmiş…

Borçlular kulübün kapısına dayanmış...

Bütün gelirleri ipotek altına alınmış...

Keza futbolcular UEFA kapısına dayanmış...

Kulüp TFF’den lisans çıkaramama tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmış...

Avrupa’dan men cezası geldi geliyor olmuş…

Hatta puan silme cezası an meselesi…

Kulüp başkansız kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı bile...



*

İşte böyle kara bir tablo ile kim bu yükün altına girebilirdi?

Sihirli bir el lazımdı!..

İşte o el Berat Albayrak oldu.

Çok sevdiği kulübünün içine düşürüldüğü hazin tabloya 'Bana ne' demeden hiç kimsenin beklemediği şekilde kayıtsız kalmayıp gereken hamleyi yaptı...

Önce “Başkan” dedi.

İnandığı adam olan yakından tanıdığı çok iyi bir Trabzonsporlu olan Ahmet Ağaoğlu’nu “Korkma arkanda ben varım” diyerek başkanlık için ikna etti.

Sonra kolları sıvadı…

Kulübün içine düştüğü mali duruma baktı...

Kulübe sponsorluklarla önemli kaynaklar yarattı...

Transfer yapılmasının yolunu açtı…

İpotekleri çözdürdü…

Tüm borçların bankalarla yapılandırılmasını sağladı...

Trabzonspor’un ceza almadan UEFA’da mücadele etmesinin yolunu açtı...

Trabzonspor’un kısa zamanda kurumsal kimliğe kavuşmasını ve Türkiye’nin gıpta ile baktığı takıma sahip olmasını sağladı..

Helal olsun dememek mümkün mü?

*

Diyeceğim şu ki;

Türk futbolunun 4 büyüğünden biri olan Trabzonspor eğer bugün dimdik ayakta üzerindeki kara bulutları dağıtmış ve genç yıldızları ile örnek gösteriliyorsa, bunun mimarı hiç tartışmasız hiç abartısız Berat Albayrak’tır...

Kimse bilmiyorsa Allah biliyor...

Öyle bir Trabzonsporlu ki…

Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Uğurcan gibi genç yıldızların kapısını çaldığı bir ağabeyi…

İnanın şu an bir taraftardan daha çok Trabzonspor için heyecan duyan kulübün bütün gelişmelerini bizzat takip eden ve bizzat görevlendirdiği danışmanlarına takip ettiren bir adam Berat Albayrak..



*

Berat Albayrak sadece Trabzonspor için değil Türk futbolunun kurtuluşu, özellikle 4 büyük kulübün batmaktan kurtulması için de can simidi olmuştur…

Bu ülkenin nice büyükşehirlerinin öyle futbol takımları var ki bugün içine düştükleri tablo bütün sevenlerini derinden üzüyor..

Peki o büyükşehirlerin yetiştirdiği siyasetçilerin kulüplerine olan bağlılığına baktığımız zaman Berat Albayrak’ın Trabzonspor için ne denli büyük şans olduğunu görürsünüz…

İnanın geçen yıl o kara tabloya Albayrak el atmamış olsaydı bugün Trabzonspor ne haldeydi tahmin edemiyorum…

Berat Albayrak o milyonları renklerine aşık takımları karanlığa gömülen büyükşehirlerdeki siyasetçilerede iyi bir örnek olmuştur diye düşünüyorum..

*

4 büyük takımın bankalarla yaptığı yapılandırma anlaşmasını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile sağlayarak, batan Türk futboluna nefes aldırmış, Avrupa’da ceza almaktan kurtarmıştır…

Bugün Avrupa’da ceza alan tek kulüp yoksa bunun nedeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanı Berat Albayrak ikilisidir..

Ve en önemlisi bundan sonrası içinde bütün kulüpler artık mali denetim altına aldırmalarıdır.

Öyle har vurulup harman savurma dönemi bitirmeleridir..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu içinde milat olmuştur.

Helal olsun…



