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Kenan Işık'a ne oldu hastalığı nedir Kenan Işık son durumu nasıl

Yılların televizyoncusu ve oyuncucu Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında yeni bilgiler var. Eşi Beril Işık Kenan Işık hakkında sevindiren son bilgiyi verdi. Kenan Işık artık iletişim kurabiliyor dedi. Peki Kenan Işık'a ne olmuştu, ne zamandan beri hasta?

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Spor yaptıktan sonra saunaya giderken ayağı kayan ve kafasını yere çarpan usta oyuncu Kenan Işık'tan gelen son haberler sevindirdi. Düşme sonrası beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalmış ve 4 saat süren bir ameliyata girmişti. Sonrasında komadan uzun süre çıkamayan  Kenan Işık'ın son sağlık durumunu eşi Beril Işık anlattı. 

73 yaşında olan Kenan Işık aslen Malatyalı. Beril Işık ile evli olan Kenan Işık'ın Mehmet Işık, Ahmet Işık adında 2 çocuğu var. 

Kenan Işık'a ne olmuştu: Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

Eşi son durumu anlattı: Sevenlerinin zaman zaman son durumunu merak ettiği Kenan Işık’tan bu kez müjdeli bir haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

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