Kemal Beye adaylık darbesi olur mu?

2023 seçimlerine doğru Millet ittifakının adayı kim olacak? sorusu tartışma gündeminin biinci maddesi artık...

Kemal Bey aday olacak mı?

Bir başka deyişle aday olabilecek mi?

İşte bu sorunun cevabı Ankara kulislerin de çarpıcı iddia ve söylentileride beraberinde getiriyor...

Bir kere 6' lı masada Kemal Beyin adaylığının itibar görmediği aşikar!..

Kemal Beyin ise aday olmakta ısrarcı olduğu son açıklamalarındaki "Bir kezde Kemal Beyi deneyin" sözleri ile ortaya çıkmadı mı?

Peki diğer genel başkan arkadaşları ne diyor!..

Ses yok!..

Bazıları ise ankete bakarız...

Yani Kemal Beyin aday olmasını istemeyenlerin varlığı aşikar..

Peki kulislerde ne konuşuluyor..

Neler oluyor peki..

*

Başlayalım..

Deniz Baykal’a kaset kumpasını kim yapmıştı?

Okyanus ötesi…

O günlerde kulislerde ne denmiş ve ne yapılmıştı...

"Bu Deniz Baykal Tayyip Erdoğan’ı yenemez. CHP'yi kongrede elinden almak mümkün değil. Ne yapıp yapıp Baykalı göndermeliyiz. Başka bir aday bulmalıyız . O adayda Kemal Kılıçdaroğlu "

O nedenle Baykal'dan partiyi alamayacaklarını bilenlerin ortaya koyduğu itibar suikastı ile Baykal siyasete ve genel başkanlığa aslında veda etti..

Sonunda kaset kumpası ile Baykal istifa etti...

"GANDİ KEMAL" yakıştırması ile Kemal Kılıçdaroğlu getirildi..

"Tayyip Erdoğan’ı ancak o yenebilir " denildi…

O gün “Genel Başkanlığa aday değilim” diyen GANDİ KEMAL, kaset fırtınanın sona ermesi üzerine “ADAYIM” dedi…

Ve...

Genel Başkan oldu…

O gün bugün Genel Başkan…

Aradan uzun yıllar geçti…

Seçim üzerine seçim yapıldı…

Umut diye görülerek kaset kumpası ile gelen GANDİ KEMAL, Muharrem İnce’nin dediği gibi “YENİLDİ DE YENİLDİ...”

Okyanus ötesinin güvendiği dağlara karlar yağdı…

Türkiye'de sürekli iktidarları kendi belirleme güdüsü ile hareket eden Okyanus ötesi şimdi yine sahnede!..

Misafir ağırlıyor...

*

Şimdi...

Aday olmakta, yani siyaseten son şansını Tayyip Erdoğan ile vuruşarak kullanmakta kararlı gibi gözüksede birlikte yola çıktığı altılı masanın kendisine bugüne kadar adaylık için yeşil ışığı yakmadığı apaçık ortada..

Ama sadece ve bir kaç Genel Başkan Yardımcısı kararlı gözüküyor!..

Çünkü onlarda CHP'de güçlü bir siyasi varlığa sahip olmalarının bundan sonra Kemal Beyin seçimi kazanmasına bağlı olduğunu biliyorlar..

Haklılılarda...

CHP'nin belirleyeceği adayın iradesi kimseye ipotek edilemez..

Son şansları..

Yani...

Kemal Bey;

Aday olup kaybetse de bitecek…

Aday olmasa da bitecek!..

İki halde de Genel Başkanlığıda bitecek demeyen kim var?

Yani 2023 her şartta GANDİ KEMAL için final!

Vuruşarak kaybetmek için bugün sahada!..

Olmak ya da olmamak..

*

Fakat...

Gerek altılı masada gerekse de parti içerisinde yüzüne “Aday olma-sın ” diyemeyenler, arkasından kuyusunu kazıyor bile!

Peki, ne olacak?

Kemal Bey dikkat diyorum…

Eğer adaylıkta ısrar ederseniz, geldiğiniz gibi gidebilirsiniz!

Ankara'dayız..

Kulislerdeyiz...

Tayyip Erdoğan düşmanların gözlerini karartmış "Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin Türkiye batarsa batsın umurumuzda değil" anlayışında..

Yakın bir dost değiliz...

Ama yakın dost acı söyler misali kulislerden yansıyan şu...

"Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için her oyunu oynayan iç ve dış mihraklar ve işbirlikçileri bugünlerde ne yaparızda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasını engelleriz hesabı peşinde. Baykal’ı kasetle gönderip sizi getirenler, şimdi son şanslarını sizinle kullanmamaya kararlı görünüyor…"

Öte yandan uzun yıllardır CHP'de olan bir dostum bakın ne diyor ;

“Adaylık Kemal Bey’in hakkı… Fakat her hak kazanmak için yeterli değildir. Kemal Bey adaylıkta ısrar ederse, altılı masa devrilir ve altında kendisi kalır. Aday olamaz. CHP’de de Genel Başkanlık darbesi olur. "

Lafın tamamı kime denir ki?

*

Yani görünen şu ki;

Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmezse, kazanacağına inanmayan muhalefet masasının Kemal Bey’in fişini çekmesi ve restleşmesi asla sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum...

İYİ. Parti Genel Başkanı Akşener'in son siyasi hamlelerini ve açıklamalarını bu yönde çok iyi irdelemek gerek...

Muhalefetin patronu o....

Ve…

Eğer Kemal Beyin 3-5 Genel Başkan Yardımcısı ikna edilirse, aday olması yönündeki zemini tamamen kaybeder!..

Ve...

Meral Akşener’e yakın olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın "sözde değil özde" Kemal Beyin adaylığına yeşil ışık yakmadıklarını söylemek zor mu?

Çünkü altılı masanın kumandasının Meral Akşener’in elinde olduğu unutulmasın…

Dedim ya patron o!

Ama bir bakmışsınız sürpriz yapmış!..

"Adayım" demiş...

Olmaz demeyin...

*

Yani diyeceğim şu ki;

Kemal Bey, adaylık düşüncesinden vazgeçmezse altılı masa üzerinden siyasi bir darbeye maruz kalarak her an devre dışı kalabilir!.

Ankara'da aylarca büyükelçilerle yapılan gizli görüşmeler ve bugünlerde ABD ziyaretleri boşuna mı sanıyorsunuz!..

Hele, hele Kemal Beyin değil İYİ Partili Kemal Erozan'ın ziyaretinin perde arkası çok iyi irdelenmeli.

Erozan'ın CİA'ya en yakın isimlerden biri olduğu iddia ediliyor ki. ABD yetkilileri ile görüştüğü ama hiç açıklanmayan 12 madde de acaba ne yazıyor diye bilen var mı?

Unutmayın ki Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu çok iyi bir ikili konumunda. Son aylarda Mansur Beyide yanlarına çekmişler..

Yani üçlü kanki olmuşlar!..

İstanbul BB'nin önünde Kemal Beyi bir gün bile törenle karşılamayan Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşenerin yoluna kırmızı halı döşeyip tören düzenlediğini görmedik mi?

Ve masanın iplerini eline geçiren Meral Akşener’in daha ilk günden adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu hiç unutmayın…

Yani…

Bence Meral Akşener CHP’nin içine fitne ateşini atmış durumda...

Bir başka partinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile böylesine sıkı bir ilişki içerisinde olmak adaylık için onların isimlerini Genel Başkanlarına karşı zikretmek ortağınıza karşı siyasi etiğe aykırı ve Kemal Beye haksızlık değil mi?

Proje farklı...

İYİ Parti HDP ile bir araya gelmenin partiye oy keybetireceği hesabı ileHDP’yi İmamoğlu ve Fakıbaba gibi isimlerle kendi projesine çekmeye uğraştığı iddialarına ne denmeli ki!

Ve de...

AK Parti’den istifa eden Eşref Fakıbaba’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Ali Çelebi’ye rozetini takarken çocuk sayısı üzerine verdiği mesaja tepki göstermesinin HDP’ye yeşil ışık olduğu da unutulmasın…

*

Özetle...

Dikkat Kemal Bey demek gerekir...

Her an siyasi bir darbe ile karşılaşabilir…

Ne Akşener, ne Babacan, ne Davutoğlu, ne Karamollaoğlu ne Uysal adaylığı için yeşil ışık yakmıyor. İmamoğlu ve Yavaş da yüzüne başka arkasından başka davranarak aslında aday olmasını istemiyor.

HDP’yi de “Kemal Bey ile seçim kazanılmaz” diyerek İmamoğlu üzerinden ikna etme kulisleri yapılıyor!

Peki…

Kemal Bey’in arkasında kim var!

Partisi bile sapasağlam yok!..

Çünkü altı sinsice oyuluyor...

Bırakın Cumhurbaşkanı adayı olmasınıı, ısrar ederse Genel Başkanlık koltuğu için bile tehlike kapıda!

Yani kulisler şunu gösteriyor Kemal Bey geldiği gibi gidecek bir tünelin içine itiliyor!..

Yarın altılı masanın üzerine "Bak halk seni istemiyor" denecek anketler konursa hiç şaşırmasın...

Geliyor gelmekte olan Kemal Bey!..

Dikkat!..