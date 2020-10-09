Kemal Bey!.. Tarlh böyle yazılıyor işte!

İlk kez...

Böylesine "Başımız dik alnımız açık " şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gururla tarihe tanıklık ediyoruz…



30 yıl sonra Ermenilerden Karabağ alınıyor…



46 yıl sonra Kıbrıs’ta kapalı Maraş açılıyor…



87 yıl sonra Ayasofya ibadete açılıyor..



İlk kez Karadeniz’de doğal gaz bulunuyor..



İlk kez…



Karadeniz’de…



Akdeniz’de…



Kafkaslar’da…



Balkanlar’da…



Ortadoğu’da



Hak ve hukukumuz böylesine korunuyor…



İlk kez…



Dünyanın her bölgesinde sesimiz gür çıkıyor…



İlk kez…



Katar’da…



Kuveyt’te…



Somali’de…



Libya’da…



Yemen’de…



Azerbaycan’da…



Bosna’da…



Filistin’de…



Yetmedi…



Dünyanın her bir yöresinde, halkın adından gururla bahsettiği bir Cumhurbaşkanına sahip Türkiye gerçeği yaşanıyor…



İlk kez…



Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı mücadelesinde yanında durarak “Biz iki devlet tek milletiz. Kardeşlerimiz ne isterse hazırız” diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği var...



İlk kez…



Türkiye askeri varlığıyla bölgesinin bütün mazlumlarının, ezilenlerin yanında durup, istikrarına hizmet ediyor.

İlk kez…



Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle KKTC’de artık eskilerin 'Zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyor.



İlk kez…



ABD şunu der, Fransa bunu der, AB şöyle düşünür demeden Ermenistan’a karşı “Haydut Devlet” diye haykıran bir lider gerçeği var…





İlk kez…



Bir Türk lider BM kürsüsünden “Dünya beşten büyüktür. İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkelere bırakılamaz! Güvenlik Konseyi yeniden yapılandırılmalı!” diye ayar çekiyor…



İlk kez...



Türkiye kendisine ayak bağı olacak sorunları başarılı stratejileri ile birer birer çözüyor.



İlk kez…



Yerli otomobil üretimi başlıyor…



İlk kez…



Yerli ve mili silah sanayiinde üretim yüzde 75’lere çıkıyor…



İlk kez…



Dünya’ya yerli silahlarımızı (İHA ve SİHA) satıyoruz…



İlk kez…



Dünya’da görülmemiş şekilde modern şehir hastaneleri yapılıp açılıyor…



İlk kez…



Terör örgütü PKK böylesine bitme noktasına getirildi…



İlk kez…



Uyuşturucu baronlarına böylesine darbe üstüne darbe vuruluyor…



İlk kez…



Dağa giden ve kaçırılanların değil, teslim olanların sayısı konuşuluyor…

(1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e çıkmış…)



İlk kez…



Devlet bütün bakanlıkları ile saat gibi çalışıyor…



İlk kez…



Küresel güçlerin ekonomik saldırısına karşı böylesine milli direnç gösteren bir ekonomi dönemi yaşanıyor…



İlk kez…

Şartlar ne olursa olsun IMF’ye asla muhtaç olmayan, IMF ile ilişkisini sıfırlayan bir Türkiye gerçeğini dünya görüyor…



İlk kez…



Dünya Sağlık Örgütünün “Bir atasözü der ki ‘İçimizdeki en iyiyi de en kötüye de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır.’ Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir” şeklindeki övgü dolu sözleri ile karşılaşan bir Türkiye var…





İlk kez…



Dünya mazlumlarının yanında güçlü bir şekilde durmakla kalmayıp yardım elini uzatan bir Türkiye gerçeği yaşanıyor…



İlk kez…



Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Ege'den kuşatma girişimlerine,



Karadeniz, Akdeniz'de enerji hesaplaşmalarına,



Şimdi Güney Kafkasya, Doğu'dan kuşatma girişimine,



karşı mücadele eden, direnen ve direndikçe güçlenip kazanan bir Türkiye gerçeği yaşanıyor..



Ülkenin güçlenmesi ile gelen özgüvenin artık her cepheye yansıdığı bir Türkiye gerçeği var…



İlk kez…



Dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve “Nereden çıktı bu adam” dedirten bir lider gerçeği yaşanıyor…



Öyle ki…



Rus Senatör Aleksey Puşkov’a “Şu andan itibaren Batı’nın Türkiye’nin yeni arzularını zapt etmesi çok zor olacak. Erdoğan yönetiminde Türkiye, Ortadoğu ve Güney Kafkasya’da aktif ve bağımsız 1 politika güdüyor. Türkiye bunu ABD’ye rağmen yapıyor” dedirten bir Türkiye gerçeği yaşanıyor…



İlk kez…



Sözde değil özde "Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır." Mesajı veren bir lider gerçeği var..

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O nedenle elinizi vicdanınıza koyun!..



Ülkenizle gurur duyun!



Ülkenizin potansiyeliyle gurur duyun!



Ülkenizin kriz çözme becerisiyle gurur duyun!



Ülkenizin yatırımları ile gurur duyun…



Ülkenizin doktorları ve hemşireleriyle gurur duyun…



Ülkenin emniyet güçleri ve askerleri ile gurur duyun…



Ülkenizin teknoloji üreten dehaları ile gurur duyun…



Dünyanın hayranlık duyduğu Selçuk Bayraktarları yetiştiriyor ülkeniz..



Gurur duyun..



Ülkenizin bakanları ile gurur duyun…



Ülkenizin tarih yazan Cumhurbaşkanı ile gurur duyun…



Ülkenizin insanları ile gurur duyun…



Bu ülke bizim ülkemiz…



Bu insanlar bizim insanlarımız…



Gurur duyun…



Çok şükür prangaları bir, bir kıran bir lider var.…



Daha güzel yarınlar bizi bekliyor…



Şöyle bir bakın…



Bugün dünyayı yeniden biçimlendirmeye çalışan, geleceğin dünyasının temellerini atmak için çalışan 4 liderin sesi yükseliyor…



Erdoğan (Türkiye),



Putin (Rusya),



Trump (ABD),



Şi Cinping (Çin)…





Bu liderlerin gücüne, vizyonlarına bakın.



Bu ülkenin muhalefeti hala kayıkçı kavgası peşinde koşarken, Türkiye Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir küresel güç olma yolunda yeni dünya düzenini kurmak için çalışan 4 devletten biri!



O nedenle;



21. yüzyılın en büyük mücadelesini vermeye başlayan Türkiye’nin güçlü hamlelerini hazmedemeyip üzerine oyun oynayanlara karşı Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi yalnız bırakmak tarihimizin en büyük ihaneti olur…





Gelde sahip olduğumuz hiç bir olayda ülkesinin başını öne eğmeyen böylesine güçlü bir lidere sahip olmanın hakkını teslim etme...?



Tam bir geçitteyiz…



Bu geçit Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “BÜYÜK TÜRKİYE” ye çıkıyor….

İşte 19 yıldır Tayyip Erdoğan karşısında “Eğilmişmişlik” sendromu yaşayan Kemal Beyin YCHP’sinin bugün ortaya attığı “Eğildi” yalanı meselesi budur!..

Tayyip Erdoğan her gün rükuda eğilip alnını secdeye koyar onlar ise Tayyip Erdoğan’ı devirmek için her türlü oyunu oynayanlar karşısında “Emriniz olur” diye iki büklüm olur!..

























