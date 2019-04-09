Kemal Bey, Akşener ile gurur duyuyor!



Sayın Meral Akşener..

Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun

Seçimlerde “CHP’nin Truva atı”olmanın ardından bakıyoruz şimdi de “CHP’nin yeni parti sözcüsü”olmayıda başardınız...

Bugün CHP'yi Meral hanımdan iyi savunan kimse yok!..

O nedenle Kemal Bey Meral hanımla ne kadar gurur duysa azdır…

Hele,hele partisine dip yaptırmasına rağmen konuşuyor...

Tabi dikkat edin Kemal beyin yanında!..

Tek başına basının karşısına henüz çıkmadı...

Meral hanım diyor ki;

“Bu millet kendi iradesiyle alay edeni gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar.”AK Parti tek başına yüzde 45, Cumhur İttifakı olarak yüzde 53’e yakın oy almışken, hanımefendinin vurulan bir tokattan bahsetmesine “PES” dememek mümkün değil..

Ortada bir tokat varsa 31 Mart’ta o tokadı yiyen Meral Hanım’ın kendisi değil mi?

Sormak gerekir;

İYİ Parti’ye dip yaptıran kim?

TKP bile belediye başkanı çıkarırken “0” çeken partinin Genel Başkanı kim?

Genel Başkanı olarak kendinizi sorgulayacağınıza, CHP-HDP-PKK-FETÖ’yü nasıl sevindirdiği ile gurur duyan kim?

Mersin’i, Adana’yı, MHP’ye kaybettirip CHP’ye altın tepsi ile sunan…

PKK sempatizanı isimleri İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi illerde Belediye Meclis üyeliklerine taşıyan kim?

Ülkücü(!) Meral Hanım…

Hadi Meral hanım ve Kemal Bey bu manzara karşısında gurur duyuyor…

Peki İYİ Parti’deki ülkücüler ne yapıyor?

Bu manzara vicdanlarını sızlatmıyor mu?

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MHP;

% 7.31 oy oranı ile

1 Büyükşehir, 10 il, 145 ilçe, 89 belde kazanırken

İYİ Parti;

%7.45 oy oranı ile 19 ilçe 6 belde kazanabilmiş…

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HDP;

% 4.24 oy oranı almış…

İYİ Parti'nin aldığı oy oranının nerede ise yarısı...

Peki ne oldu?

HDP;

3 Büyükşehir, 5 il, 50 ilçe ve 12 belde kazandı.

Ya İYİ Parti?

Büyükşehir ve İllerde “0” çekti…

Sadece 19 ilçe ve 6 belde kazandı…

Bununla gurur duyuyor Meral Hanım!..

Cumhur ittifakının Yüzde 53'e yakın oyu karşısında 3-5 belediye kazanımı ile çaka satıyorlar..

Ya kardeşim alınan oy oranlarına bakıldığı zaman bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa çok rahat bir şekilde seçimi Tayyip Erdoğan kazanmayacak mı?..

Sonuçlar gösteriyor ki

İYİ Parti'nin iktidar için değil Tayyip Erdoğan'ı devirmek için MHP oylarını bölmek ve sağ seçmeni CHP'ye kaydırmak için kurulan bir proje partisi olduğu gerçeği ortaya çıktı…

Meral hanımında, Kemal beyinde derdi Tayyip Erdoğan!

Meral Hanım da kusura bakmasın ama bu projenin Truva atı…

O nedenle CHP Meral Hanım'ın hakkını nasıl verecek bilmiyorum!

Tabi bu arada HDP…

PKK ve FETÖ’yü es geçmeyelim…

Çünkü istedikleri manzara oluştu…

Hele hele Kemal Bey!

Meral Hanım'ın posterini odasına asmalı..

Tartışılırken şimdi 4,5 yıl huzurlu bir şekilde koltuğunda oturacak…



Meral hanımın kendi akibeti ne olur?

Bekleyip görelim…

İşaret fişeğini Ümit Özdağ atmıştı!..

Bu arada seçim bitmişken Meral Hanım şimdi çıkıp gönül rahatlılığı ile BOZKURT işareti de yapabilir!

Hani seçim öncesi kürsüde yanında bozkurt işareti yapan bir küçük bir çocuğa elini indirmesi için müdahale etmişti ya!

Unuttuk gitti öyle mi?

Yazımı ülkücülerin efsane lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'in sözü ile noktalamak istiyorum;

"Ülkücülerin yeri MHP'dir"

O nedenle küskünlükleri nedeni ile İYİ Parti'de bulunan ülkücüler CHP'nin truva atı olarak sözcülüğünü yapmaya başlayanlarla birlikte yürüme noktasında iyi düşünmelidir..

Unutmasınlar ;

Bir büyük emanet olan MHP dünde vardı, bugünde var, yarında varolacak...

Evinize dönün...























