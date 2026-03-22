Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...

Katar’da sabah saatlerinde denize düşen askeri helikopterden acı haber geldi. MSB, kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 3’ünün Türk olduğunu resmen duyurdu. Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde bulunan ve şehit olan son kişinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dair gelişmelere yer verdi.

Açıklamada personel taşımaya tahsis edilen ve ülkenin kara sularına düşen helikopterin mürettebatı ve yolcuları için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu kaptan pilot Said Nasır Sımeyh'in de şehit olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şehitlerin aileleri ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."