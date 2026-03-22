İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a tehditler savurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Arad ve Dimona kentlerine doğrudan isabetle sonuçlanan misillemenin ardından İran'ı "onlarca yıl geriye götürecek" yıkımla tehdit etti.

Savunma Bakanı Katz, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye yaptığı ziyarette Tahran yönetimine tehditler savurdu.

Bakan Katz, ABD ile saldırılar düzenledikleri İran'ın dün geceki misillemesine atıfla, "Eğer bu devam ederse, İran'ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek." ifadesini kullandı.

İran’ın yerleşimleri hedef aldığını iddia eden Katz, bunun Tel Aviv yönetimi üzerinde iç kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla yapıldığını savundu.