Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da düşen helikopterdeki şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
Cenaze törenine katılmak için geldiler! 3 kardeş feci kazada hayatını kaybetti
Cenaze törenine katılmak için geldiler! 3 kardeş feci kazada hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Mısır, AB ve ABD'den yetkililerle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Mısır, AB ve ABD'den yetkililerle telefonda görüştü
İranlı yetkiliden "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı
İranlı yetkiliden "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı
Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi
Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan ve Romanya'ya gidecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan ve Romanya'ya gidecek
Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G'li akıllı yolda testler başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G'li akıllı yolda testler başlıyor
Yargıtay’da YSK seçimi çıkmaza girdi: Eski üyeler görevde
Yargıtay’da YSK seçimi çıkmaza girdi: Eski üyeler görevde
Parmağından sakatlanan Noa Lang derbide oynayacak mı?
Parmağından sakatlanan Noa Lang derbide oynayacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var?
İran’da vekil olarak atanan yeni İstihbarat Bakanı’nın kimliği açıklanmadı
İran’da vekil olarak atanan yeni İstihbarat Bakanı’nın kimliği açıklanmadı
Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin bombalanması talimatı verdi
Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin bombalanması talimatı verdi