Kastamonu'da işten çıkarılınca kılıç ve silahla belediyeyi bastı

Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen ancak talebi karşılık bulmayan M.Ö., yanında getirdiği kılıç ve kuru sıkı tabanca ile bina önünde beklemeye başladı.



Sık sık "Ekmeğimle oynadınız" diyerek bağıran M.Ö, havaya birkaç el ateş açtı.

M.Ö'yü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

M.Ö'nün belediyedeki işinden çıkartıldığı için bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.