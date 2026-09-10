İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler listelendi! Zirvedeki ilçe şaşırtmadı...

KİRLİLİĞİN EN FAZLA ARTTIĞI YER SARIYER

Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.