İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler listelendi! Zirvedeki ilçe şaşırtmadı...
İTÜ'nün çalışmasına göre İstanbul'da ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. İşte hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler...
İstanbul'da hava kirliliği geçen ayın ağustos ayına göre yüzde 11 arttı. Megakentte yapılan ölçümlerde hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçe de belli oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı tespit edildi.
HAVA KİRLİLİĞİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 ARTTI
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak belirlendi.
Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı.
HAVA KİRLİLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇE SULTANGAZİ
Ağustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları izledi.
HAVA KİRLİLİĞİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU YER ALİBEYKÖY
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.
KİRLİLİĞİN EN FAZLA ARTTIĞI YER SARIYER
Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.
Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.
Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.
İLÇE İLÇE SONUÇLAR
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde:
Alibeyköy - 19,44 µg/m³
Kandilli 1 - 19,66 µg/m³
Ümraniye 1 - 19,77 µg/m³
Maslak - 20,97 µg/m³
Büyükada - 21,86 µg/m³
Üsküdar 1 - 22,46 µg/m³
Beşiktaş - 22,99 µg/m³
Bağcılar - 23,67 µg/m³
Esenler - 26,44 µg/m³
Arnavutköy - 26,63 µg/m³
Yenibosna - 26,82 µg/m³
Kadıköy - 29,52 µg/m³
Kartal - 31,10 µg/m³
Avcılar - 31,34 µg/m³
Selimiye - 33,06 µg/m³
Çatladıkapı - 33,10 µg/m³
Aksaray - 33,30 µg/m³
Sarıyer - 33,99 µg/m³
Sultangazi 3 - 40,20 µg/m³
Kumköy - 39,24 µg/m³
Kağıthane 1 - 41,19 µg/m³
Beylikdüzü - 41,30 µg/m³
Sancaktepe - 42,75 µg/m³
Tuzla - 44,28 µg/m³
Sultangazi 2 - 51,26 µg/m³
Sultangazi 1 - 53,06 µg/m³