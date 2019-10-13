YEREL

Karabük Safranbolu'da kaymakam kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı Köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti.

Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi.

Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD birlikleri Ayn El Arab'ı boşalttı
Şenol Güneş: İyi sonuç almak istiyoruz
ABD'den dikkat çeken iddia: YPG; Rusya ve Suriye ile görüşüyor
Türkiye'den Japonya ve Kenya'ya başsağlığı
Fas: Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor
Bu şiiri iyi dinle Mustafa Akıncı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Denktaş paylaşımı
İstanbul Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı
Seda Sayan alkolü fazla kaçırdı ehliyetini kaptırdıktan sonra açıklaması 'pes' dedirtti
Can Yaman Roma’yı yaktı Havalimanında büyük izdiham
60 saniyede bugün (13 Ekim 2019)
2020 kandil tarihleri Diyanet açıkladı kandiller ne zaman?
Almanya'da Düseldorf havaalanı içinde YPG'ye destek gösterileri
2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri