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Can Yaman Roma’yı yaktı Havalimanında büyük izdiham

Oyuncu Can Yaman, İtalya'nın başkenti Roma'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzdiham yaratan Yaman'a İtalyan polisi güvenlik koridoru oluşturarak yardımcı oldu. Görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Önceki gün Roma’ya giden Can Yaman’ı havalimanında hayranları coşkuyla karşıladı.

İtalyan polisi ise izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Türk dizilerinin başarısı, oyuncularımızın da yıldızını parlattı.

Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, Yunanistan'dan sonra şimdi de İtalya'da izdiham yarattı.

Önceki gün Roma'ya giden Can Yaman, Fiumicino Havalimanı'nı karıştırdı.

Hayranlarının oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabilen Can Yaman, o anların videosunu da, "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkürler" notuyla paylaştı.

Yaman'ın gördüğü sevgi seli ise, "Can, Roma'yı yaktı" dedirtti.

İtalyan polisi, kalabalığa karşı Yaman'ın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

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