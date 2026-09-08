Kahve telvenizi sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş

Türkiye'de günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinden biri olan kahve, tüketildikten sonra geride bıraktığı telveyle de dikkat çekiyor. Atık olarak görülen kahve telvesi, bazı pratik kullanım yöntemleri sayesinde ev içerisinde yeniden değerlendirilebiliyor.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI KULLANILABİLİR

Kurutulmuş kahve telvesi, kendine özgü yapısı sayesinde kapalı alanlarda oluşan bazı istenmeyen kokuların azaltılmasına yardımcı olabilir. Özellikle buzdolabı gibi alanlarda uygun bir kap içerisinde bulundurularak değerlendirilebilir.

Ancak telvenin lavabo veya giderlere dökülmesi önerilmez. Biriken kahve kalıntıları tesisatta tıkanıklığa neden olabilir.

ZORLU KİRLERDE DESTEK OLABİLİR

Kahve telvesinin hafif pürüzlü yapısı, bazı yüzeylerdeki inatçı kirlerin temizlenmesinde yardımcı olarak kullanılmasını mümkün kılıyor. Kurumuş kirlerin üzerine uygulanıp nazikçe ovalandığında yüzeydeki kalıntıların gevşemesine destek olabilir.

Öte yandan kahve telvesi her yüzey için uygun değildir. Çizilmeye karşı hassas, parlak veya narin yüzeylerde kullanılması yüzeyin zarar görmesine yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

KOMPOST VE BİTKİ BAKIMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Kahve telvesinin kullanım alanları temizlikle sınırlı değil. Uygun koşullarda komposta eklenerek değerlendirilebilir. Bitki bakımında ise doğrudan ve aşırı miktarda kullanmak yerine uygun yöntemlerle toprağa dahil edilmesi tercih edilebilir.

Bu nedenle kahve telvesini her seferinde çöpe göndermek yerine, kullanım alanını doğru belirleyerek evde yeniden değerlendirmek mümkün. yüzde 90 ile rekor kırdık