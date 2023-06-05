Erdoğan ikinci bir kabine kuruyor!

Muhalefet kendi içerisinde kavga edip dursun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini kurduktan sonra AK Parti kadroları içinde çok ses getirecek hamle yapmaya hazırlanıyor..

Yani...

Türkiye Yüzyılı için AK Parti kadrolarındada büyük bir değişime imza atmak için harekete geçiyor..

Salı günü yeni kabinenin ilk toplantısını yaptıktan sonra yepyeni bir AK Parti Genel Merkez ve teşkilat kadroları için kolları sıvamaya hazırlandığı bilgisine ulaştım!..

Yani yepyeni bir AK Parti inşa hazırlığı var!..

Çünkü seçim sonuçları için başta bir çok büyükşehir olmak üzere bir çok il ve ilçeden rahatsız olduğu biliniyor ki yerel seçimlerde bu hataların yapılmaması için neşteri eline almış gözüküyor..

Yani hayal kırıklığı yaratanlar biliniyor!..

AK Partinin oy oranının yüzde 35'lere düşmesini yani 2002 seçimlerinin gerisine düşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ve niçinleri ile gözardı etmemiş durumda!..

Biline...

Erdoğan'ın bazılarının direk yüzlerine sitem ettiğini İstanbul Beylikdüzü teşkilatına karşı görmedik mi?

Yani Erdoğan il.il, ilçe ilçe başarısız teşkilatları not etmiş!..

Başta İstanbul ve Ankara diyelim!..

İki büyükşehirde Erdoğan'ı üzmüş durumda!..

İlçe ilçe sonuçlara bakmış!..

CHP'li İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediyeleri böylesine kötü yönetilirken, Erdoğan bunca verdiği olağanüstü müjdelere ve projelere rağmen AK Partinin oylarını artırmayı olmadı korumayı, oy kaybetmesini sorgulanmaması mümkün mü?

Başarılı olunmamıştır!..

Bir çok ilçe belediye başkanı ve ilçe teşkilatları bekleneni veremedi..

Erdoğan'da bunu çok iyi biliyor.

Şu bir gerçek ki bu teşkilat yapısı, anlayışı ve çalışması ile yerel seçimleri kazanmak öyle kolay değil!..

Hemde böylesine yetersiz CHP'li BB'lere rağmen!..

Peki Erdoğan ne yapacak?

Sıfırlayacak!..

Özellikle milletvekili seçilen son derece başarılı işlere imza atmış halkın sevgisini kazanmış eski bakanları ile Genel Merkezde çok güçlü bir yapı adeta bir "AK PARTİ GENEL MERKEZ KABİNESİ" inşa edecek...

Teşkilat başkanlığı içinde teşkilatları çok iyi organize edecek güçlü bir ismi atayacağını söyleyelim...

Soylu, Çavuşoğlu, Varank, Kurum, Akar, Karaismailoğlu, Dönmez,Muş gibi güçlü isimlerle güçlü bir AK Parti Genel Merkez kabinesi geliyor desem hiçte abartmış olmam!..

Yani;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkezde bakanlar kurulu gibi bir yapı inşa ederek partiyi bir bakanlar kurulu yani kabine gibi yönetecek...

Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı hükümeti...

TBMM'de güçlü bir AK Parti Meclis Grubu ile saha muhalefete bırakılmayacak..

AK Parti'de "Kabine" gibi güçlü bir Genel Merkez kadrosu inşa edilerek güç gösterisi yapılacak..

Teşkilatlarda bekleneni veremeyenlerle vedalaşma yapılarak güçlü bir il, ilçe teşkilatları oluşturulacak...

Ve bunları 3 ay içinde gerçekleştirme planı devreye girecek...

Yani AK Partide bu yaz çok hareketli olacak!..

Kazanırken eksikleri gören ve önlem almak için harekete geçen bir lider gerçeğini görüyoruz!..

Yani...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılına yakışacak güçlü bir AK Parti kadrosu inşa etmek için harekete geçmiş durumda...

En önemli kulis bilgisi...

Cumhurbaşkanının üzerindeki yükü azaltmak için bu kez AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu güven duyduğu önemli bir isme bırakabileceğide söyleniyor...

Zor bir ihtimal ama "Olmaz " demem...

Özetle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırken AK Partide bir kan kaybı olduğunuda bence görmüş durumda...

Önlemini alıyor!..

Hızlandırılmış kongre süreci başlatacak gibi...

Temmuz’da;

ilçe kongreleri..

Ağustos’ ta;

İl kongreleri...

Eylül’de;

Genel Merkez kongresi...

YAPILACAK gibi bir hazırlık var!

Yani;

Güçlü iktidar...

Güçlü iktidar partisi...

Hazır olun!..