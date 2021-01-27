Joe Biden'ın yönetiminde 3 Türk kadın

20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde görev alacak kişiler arasında 3 Türk kadın isim yer alıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından kabinesinde yer alacak kişiler de belli olmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen seçilmiş, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edeceği açıklanmıştı.

Özge Güzelsu

Bu haberin ardından Biden'ın kabinesinde 2 Türk kadının da daha yer alacağı belli oldu. Biden yönetimine seçilen 2. Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, ABD'nin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin’in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde okudu.

Naz Durakoğlu

Son olarak Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığına tarihinde en üst düzey göreve getirilen Türk oldu. Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında kıdemli yasama kongre ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak seçildi. Durakoğlu 2017 yılından beri Senatör Jeanne Shaheen'in Kıdemli Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapıyordu. Bu süreçte, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesinde demokratik konuları ve faaliyetleri yönetti. Kariyerine ABD Temsilciler Meclisinden başlayan Durakoğlu, 2015-2017 yılları arasında Obama Yönetiminde Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev yaptı.

Didem Nişancı

Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek. Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor. Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı. Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı. ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.