İzmir 9 Eylül’ü kutlamaya hazırlanıyor! 9 Eylül resmi tatil mi, okullar ve bankalar açık mı?

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar öncesinde 9 Eylül’ün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 9 Eylül resmi tatil mi? İzmir’de okullar tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı? İşte 9 Eylül’de kurumların çalışma durumu…

9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 9 Eylül resmi tatil değil. İzmir’in Kurtuluşu, kentte tören ve etkinliklerle kutlanan mahalli kurtuluş günü olmasına rağmen Türkiye genelindeki resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 9 Eylül Çarşamba günü kamu kurumları ve özel sektör için genel bir tatil uygulanmayacak.

9 EYLÜL’DE İZMİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Eylül’ün İzmir’in Kurtuluşu olması nedeniyle ayrıca bir okul tatili kararı bulunmuyor. Ancak 2026 yılı için önemli bir ayrıntı var: 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Dolayısıyla 9 Eylül’de tüm öğrenciler için normal ders programı zaten başlamış olmayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri 7-11 Eylül arasında gerçekleştiriliyor. Bazı sınıflar için de aynı dönemde rehberlik çalışmaları bulunuyor.

9 EYLÜL’DE BANKALAR AÇIK MI?

Evet. 9 Eylül resmi tatil olmadığı için İzmir’de bankalar açık olacak ve normal mesai düzeninde hizmet verecek. Banka şubelerinde para yatırma, çekme, EFT, havale ve diğer bankacılık işlemleri normal çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilebilecek.

9 EYLÜL’DE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Evet. İzmir’de valilik, kaymakamlık, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kurumlarında 9 Eylül nedeniyle genel tatil uygulanmayacak. Kurumlar olağan çalışma düzenini sürdürecek.

9 EYLÜL’DE NOTERLER AÇIK MI?

9 Eylül resmi tatil kapsamında olmadığı için noterler de açık olacak. İzmir’de noter işlemleri normal mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilebilecek.

9 EYLÜL’DE HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

9 Eylül’de resmi tatil uygulanmadığından hastanelerin poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri normal çalışma düzenini sürdürecek.

9 EYLÜL’DE KARGOLAR AÇIK MI?

9 Eylül genel tatil olmadığı için kargo şirketlerinin de normal çalışma düzenini sürdürmesi bekleniyor. Şubelerin çalışma saatleri firmaya ve şubeye göre farklılık gösterebilir.

9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KUTLAMA PROGRAMI NASIL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında kutlamalar saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak 104. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. 350 metrelik Türk bayrağının taşınacağı kortej Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak. Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni, 10.30’da Hükümet Konağı önünde temsili süvari ve bayrak töreni, 11.15’te ise Cumhuriyet Meydanı’nda ana kutlama programı gerçekleştirilecek.

9 EYLÜL SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, İzmir’in Kurtuluşu kutlamaları kapsamında saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Programın saat 18.40’a kadar sürmesi planlanıyor. Akşam 20.15’te Konak Pier’den Fener Alayı başlayacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı üzerinden Gündoğdu Meydanı’na ulaşacak. Saat 21.30’da ise Kültürpark çim alanda Model konseri gerçekleştirilecek.