İYİ Parti’nin İP’leri kimin elinde!



İYİ Parti’nin siyasetin neresinde olduğunu görmek mümkün değil…



Savrulup duruyor!..



HDP ile yaşanan son tartışma, HDP’nin değil ama İYİ Parti’nin savruluşunun son perdesi olmuştur…



Çünkü HDP bildiğimiz HDP!..



İP’ leri PKK’nın elinde…



Peki İYİ Partinin İP’i kimin elinde!..



Bütün mesele bu!..





Sen seçim öncesi çık;



“HDP, Kürt siyasal harekatını temsil ediyor” diyerek CHP ve HDP ile aynı adaylar üzerinde ittifak yapıp destek ver…



Şimdi de çık;



“HDP terör örgütü PKK’nın uzantısı” açıklaması yap…



Karşılığında da HDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından “Daha dün bize nasıl aracılar göndermiştiniz” cevabı al…



Sonra çık Önder’e “Yalan… Kimi göndermişiz çık ismini açıkla” diye tepki göster…



Ardından HDP’li Ahmet Türk’ün Önder’e yönelik “Siyasette bazı gizli kalması gerekenleri açıklamak yanlış” sözlerine maruz kal…





Peki sürpriz mi?



Hayır…



Seçim sonrası TBMM kürsüsünden HDP Milletvekili tarafından “O koltuklarda bugün oturuyorsanız bunu HDP’ ye borçlusunuz” sözlerine maruz kalınmadı mı?





Takke düştü kel göründü bir kere..



Demirtaş ”Oylar CHP’ye ve İYİ Parti’ye”, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen “2. turda oylarımız Meral Akşener’e” demedi mi?



O zaman seyrettiniz?



Bozkurt işareti yapan çocuklara “O işareti yapmayın “, “Bu parti Ülkücü parti olmayacak”, “Bu seçimlerin bir galibi de Demirtaş” diyenler kimdi?



Arşivler ortada!..



En komiğini geçen gün yaşadık…



İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat “Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’nin adayı değildir” derken Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise “Ortada Millet İttifakı yok“ demiş…



Güler misin ağlar mısın!



Mitingde İmamoğlu’nu yanına alarak oy isteyen Genel Başkan sahi kimdi?



Ya…

Canan hanımla aynı arabada İmamoğlu’nun mazbatasını almaya giden il başkanı kimdi?





Gaf üstüne gaf!..

Meral Hanım çıkıp “CHP’nin HDP’ye bakışında ise bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıdır” açıklaması yapmaz mı?

İYİ Parti için referans Kılıçdaroğlu!..



'YPG terör örgütü değildir' diyen; HDP’ye, Demirtaş’a aşkla tutkun olan bir kişiden bahsediyoruz…

Neresinden bakarsanız skandal!



Meral hanıma sormak gerekmez mi;



“HDP’yi terör örgütü PKK’nın yanına konumlandırıyoruz. Hep bunu söyledik” sözünü neden seçim öncesi kullanmadınız da bugün kullanıyorsunuz!..

Hayrola!..

Milletin aklı ile alay etmeyin lütfen!..



Bir yılda mı HDP, PKK’nın uzantısı oldu?



Bugün iş öyle bir hal var ki !..



Bazı CHP ve HDP’liler, CHP'li yazarlar Sırrı Süreyya Önder’e tepki gösterip İP’ler kopmasın diye Meral hanımı adeta koruma altına almaya başladı!..



Anlıyoruz…

Tuttukları İP’in çürük olduğunu görenlerin gemiyi terk etmeye başlaması ORC’nin yaptığı son ankette İYİ Parti’nin oylarının yüzde 6’lara kadar düşmesi, MHP’nin oylarının yüzde 14’lere kadar uzanması panik yaratmış!..





Hal böyle olunca ‘İYİ Partinin İP’ leri kimin elinde?’ diye sormamak mümkün olmuyor?



Çünkü bu ülkede İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, ülkücüyüm diye övünmüş bir Genel Başkan ile bu duruş asla örtüşmüyor…

CHP'ye büyük aşkla bağlanırken MHP'yi ele geçiremeyince bu düşmanlık nedendir?

Tayyip Erdoğan gibi bir lidere karşı CHP'nin elinde Tayyip Erdoğan düşmanlığı için oyuncak olmak nedendir



Bu duruş sadece Genel Başkan ile değil partide bulunan bazı değerli isimlerle de örtüşmüyor!



Bu kadar ideolojik olarak birbirine benzemezler le ısrarla aynı gemiye binmeleri çok garip!..



Sanki ayaklarında bir pranga var!..



Tam o prangayı söküp atarken sanki bir el (belli ki Tayyip Erdoğan düşmanı) ‘DUR’ diyor!..



Sahi İYİ Partide İP’ ler kimin elinde!..

Sahi İYİ Parti üzerinde görünmez bir el mi varki sürekli savruluyor!..

Sahi İYİ Parti bağımsız mı?

Yaşanan süreçlere bakınca şaşmamak mümkün değil...

Bakın şu fotoğrafa!..

Böyle bir bakış Tayyip Erdoğan düşmanı olur mu?

Gözler yalan söyler mi?







