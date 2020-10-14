BIST 1.175
DOLAR 7,93
EURO 9,32
ALTIN 482,35
MEDYA

İyi Günde Kötü Günde 6. bölüm fragmanı

İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. yeni bölümüyle 17 Ekim 2020 Cumartesi akşamı Star'da olacak. İyi Günde Kötü Günde'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

İyi Günde Kötü Günde 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İyi Günde Kötü Günde'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? İyi Günde Kötü Günde 17 Ekim 2020 Cumartesi akşamı Star'da...

Leyla; başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısı
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan olay tweet! Darbe iması mı?
Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da şeytani hamle
Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği pasaportu şebekesinin başı Meclis Başkanı çıktı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ekim Salı)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zümrüdüanka 15. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm fragmanı
BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
Çatı Katı Aşk 15. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı
Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu
Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı
Magnum çekiliş sonuçları 2020 kazananların isimleri