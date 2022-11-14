İşverenlerin Yazılımcı Eleman Bulma Çilesi!

Önce klişe bir cümle ile başlayalım: Bilişim, yazılım ve IT geleceğin mesleği!

Bilgi çağındayız, herkesin malumu…

Yazılım teknolojilerinde iyi olan ülke dünyanın bir numaralı ülkesi demek…

Ama Türkiye’de IT ve yazılım sektöründe büyük bir kriz var!

Kriz insan kaynakları krizi. İşverenler IT'ci, yazılımcı, SEO’cu, IT developer, app developer bulamıyor!

Bulsalar maaşına yetişemiyor...

İyi bir yazılımcı direktör maaşı alıyor...

Bu maaş verilse, düzenli çalıştıramıyor…

Çalıştırsa ofise getiremiyor…

Yani bilişim personeli İK’ların baş belası…

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Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal'ın verdiği bilgiye göre bilişim sektöründe yıllık 90 bin açık var. Yani talep yüksek, arz düşük.

Ülkemizde çok az bilişimci mezun ediyoruz, buna karşılık çok fazla iş ilanı açılıyor bilişim pozisyonları için.

Üniversitelerde, meslek liselerinde bilişimci, yazılımcı olmaya talep düşük.

Dahası planlama olmayınca bu alandaki bölümler ve kontenjanlar az…

Yani piyasada yazılımcı personel krizi var.

İş ilanı çok işe başvuran yok!

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Üstüne üstlük pandemi sonrasında artık uzaktan çalışma konsepti gelişti.

Ülkemizdeki yazılımcılar uzaktan Almanya'ya, Polonya'ya, Fransa'ya çalışıyor. Maaşını Euro üzerinden alan yazılımcı 5 bin-8 bin Euro arasında kazanç elde edebiliyor.

Üstelik evinden, yani kalkıp Avrupa'ya gitmeden, uzaktan çalışıyorlar…

Yani Avrupa maaşı ama Türkiye harcaması.

Oranın yüksek kurundan kazanç Türkiye'nin AB'ye göre görece epey ucuz yaşam şartlarında yaşama...

Böyle olunca da hiçbir Türk işveren 5 bin Euro maaş veren Avrupalı ile yarışamıyor. Türk işverenin yanında işe giren yazılımcı çok durmuyor, 50 bin Lira maaş verseniz bile üç-beş aya çekip gidiyor.

Bilişim personelinde turnover rate yüzde 60-70'lerde. İşyerine ve projeye bağlılık sıfır...

IT sektörü aynen böyle şuan...

Fazlası var eksiği yok!

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Bu duruma bir el atmak elzem!

Bunun kısa ve uzun vadeli iki çözümü var...

Kısa vadeli çözüm: Derhal Hindistan, Pakistan, İran gibi ülkelerden gelen yazılımcılara KOLAYLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA İZNİ verilmeye başlanmalı ve Türkiye'de büyük IT personeli açığı yabancılarla doldurulmalı.

Bu ülkelerden gelmeye can atıyor insanlar Türkiye’ye. Microsoft’un yazılımlarının yüzde doksanı Hindistan’da üretiliyor…

En kaliteli yazılımcılar Hint yada Çinli…

Bizim de bu insan potansiyelinden yararlanmamız lazım.

Orta ve uzun vadeli çözüm ise eğitim: Derhal YAZILIM VE BİLİŞİM MESLEK LİSELERİ kurulmalı, iki yıllık yüksek okullar kurulmalı.

Gençlerimiz bilişim ve yazılıma yönlendirilmeli.

Yıllık en az 50 bin mezun verecek bilişim bölümleri açılmalı hem lise hem de yüksek okul bazında.

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Türkiye için yazılım sektörü çok kritik, çok önemli.

Ülkemizde şuan 500 civarında oyun stüdyosu var.

Bilişim sektörü girişimleri unicorn oluyor, milyar dolarlara dünya firmalarına satılıyor...

Türkiye’nin ürettiği applikasyonlar IOS ve Android Store’da dünye listelerine giren, en çok indirilen uygulamalar oluyor…

Melek yatırımcıların en fazla ilgi duyduğu ve para gömdüğü yer bilişimle ilgili girişimler..

Yani Türkiye için IT sektörü çok çok önemli.

Adeta Turizm gibi bacasız sanayi, dış açığı kapatacak kadar büyük döviz girişinin kapısı...

Bilişim sektörünün dünyada geliştiği gibi Türkiye’de çok kritik bir sektörü haline geldiğini görüyoruz.

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Bu vizyon ile yazılım sektörünün desteklenmesi lazım. En önemli destek de personel yetiştirmek.

Yazılım insan gücüne, ama nitelikli insan gücüne, bağlı bir sektör.

İstersek Türkiye geleceğin yazılım üssü olur, dünyanın bir numaralı yazılım ve bilişim üssü haline gelir...

İstersek yazılım, oyun, yapay zekâ, internet teknolojileri alanında daha çok Milyar Dolarlık firma çıkartırız!

Bunun alt yapısı Türkiye’de var, yeter ki ara eleman yetiştirelim…

İşte bu yüzden çok önemli IT'ci yetiştirmek!

IT'ci, bilişim personeli yetiştirmek memleket meselesi!

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