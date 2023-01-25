İşverenlere Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7431 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasada getirilen önemli bir düzenleme de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işverenlere verilen aylık destek tutarının artırılmış olması.

Bilindiği üzere işverenlerin işçilik yükünü azaltmak amaçlanıyor asgari ücret desteği ile.

Son yasa kapsamında işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından bu güne kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla artırıldığı görülmekte.

Asgari ücret desteği 2023 yılının ilk yarısı için çalışan başına aylık 100 Türk Lirası’ndan çalışan başına aylık 400 Türk Lirasına yükseltildi.

Başka bir ifade ile yüzde 300 artış yapıldı destekte.

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Peki, asgari ücret desteği 2023 yılında nasıl uygulanacak?

2023 yılında işverenlere işçileri için verilecek “asgari ücret desteği” şu şekilde uygulanacak:

· Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, bu destek sadece Ocak-Haziran dönemi için, uzatılmaması halinde Temmuz’da teşvik yok.

· 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan işçiler için destek verilecek.

· Keza, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının tamamı için destek alınabilecek.

· Buna göre hesaplanacak destek tutarı yukarıda belirtilen kapsamdaki çalışanların günlük 13,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar olacak.

· Ayda 30 gün çalışan bir çalışan için 400 TL destek sağlanacak.

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Peki, asgari ücret desteğinden uzaklaştırılma uygulaması var mı?

· Var. Buna göre ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1000,8 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edilecek.

· Asgari ücret desteği nakdi olarak ödenmeyecek. Sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

· Destekten 5510 sayılı Kanunun 4 -1/a sosyal sigortalılık statüsünde olan çalışanlarından haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri yararlanabiliyor.

· Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma veya kayıt şartı bulunmamakta.

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2023 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için şu şartların bir arada sağlanması gerekmektedir:

o 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi gerekmektedir.

o Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

o SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

o 2023 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

· Önceki yıllarda başlanılan ortalama sigortalı şartı bu yılda sürüyor: 2023 yılı asgari ücret desteği sağlanacak aydaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2022/ Ocak ila 2022/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2023 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2023 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.

· 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanabilecektir.

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