İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Sinead Jack-Kısal’dan tokat gibi yanıt

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Voleybol Takımı'nda performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri de Sinead Jack Kisal oldu. Başarılı oyuncunun, karşılaşmalar öncesinde İstiklal Marşı’nı gururla okuması da öne çıkan anlardan biri haline geldi.

"HER SÖYLEDİĞİMDE BANA GÜÇ VERİYOR"

Kisal, kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtla da dikkat çekti. Milli voleybolcu, İstiklal Marşı’nı okumanın kendisi açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk. İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her söylediğimde bana güç veriyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor."