İşte yeni Asgari ücretin ipuçları...

Bu yıl asgari ücret diğer sadece asgari ücretle çalışanları ilgilendirmiyor. Ücretli çalışan herkesin maaşına yapılacak artışı doğrudan belirleyecek bu sene asgari ücret.

Dahası önümüzdeki yıl enflasyonun ne kadar olacağını doğrudan belirleyecek.

Bu hengame içinde asgari ücret açıklandı!

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Bu seneki asgari ücret şu açıdan da önemli…

Döviz Krizini ve enflasyon patlamasını hepimiz izliyoruz.

Asgari ücret ülkemizde bir nevi temel ücret durumuna geldi.

Yani asgari ücret bir nevi sosyal transfer haline, sosyal dengeyi koruma ücretine dönüştü...

Bu yüzden bu seneki artış önemli…

Bu sene işler değişti…

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirledi.

Yeni asgari ücret, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

2022 yılında ödenecek asgari ücret 4 bin 250 TL’ye yükseldi.

Bu beklenenin çok üzerinde önemli bir artış…

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Peki, bu son asgari ücret ne anlama geliyor? İşte, Cumhurbaşkanın açıklamasının satır aralarındaki ayrıntılar. İşte asgari ücrette değişenler:

1- Uzlaşma ile çıktı!

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Yani asgari ücreti sadece hükümetin belirleme yetkisi yok.

Bu yılki asgari ücret uzlaşma ile çıkmış bulunuyor.

2- Yüksek artış yapıldı!

Resmi enflasyonun yüzde 20’ler civarında olduğu bir dönemde asgari ücrete yüzde 50,44 artış yapıldı. Böylece net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu.

Brüt asgari ücret ise 5 bin 4 Liraya yükseltildi.

Böylece asgari ücretlilerin maaşında net bin 423 liralık artış olacak. Bu tarihi bir artış.

3- Enflasyona etkisi olacak!

Asgari ücrette böylesi yüksek bir artış önemli. Burada temel kaygı beklenen enflasyon etkisi. Yani bu artış önümüzdeki dönem enflasyonist etki yaratabilir kaygıları var. Yüzde 50 artış enflasyonu tetikleyebilir mi?

4- Vergi kaldırıldı!

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Başka bir ifade ile asgari ücret ödeyen işverenler artık gelir ve damga vergisi kesmeyecek. 2022’de uygulanacak ücretlilerin Gelir Vergisinin yüzde 15’lik ilk dilimi de brüt asgari ücret tutarından başlayacak.

Aslında bu uzun dönemdir olan bir talep idi. En düşük ücretli kesimin vergi ödeme yükünden kurtarılması talep ediliyordu.

5- Asgari ücret desteği devam ediyor!

Asgari ücrette yüksek bir artış yapılırken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekiliyor. Asgari ücret desteği 2022 yılında da devam ettirilecek.

6- SGK primi kalkmadı!

Asgari ücretin brüt tutarına kadar vergi kaldırılsa da SGK primi kaldırılmadı. Yani işçi ve işveren SGK primlerini ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Asgari ücretli çalıştıran işverenin 750 TL SGK prim yükü olacak.

Yani, işçiye 5 Puanlık destek gelmedi.

7- Devlete maliyeti 40 Milyar Lira!

Mevcut hesaplamalarda asgari ücretten alınacak Gelir Vergisi 423.75, Damga Vergisi 30.36 TL tutuyor.

7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa bu, Devletin 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edeceğini gösteriyor.

Almadan vermek Allah’a mahsus!

Bu da şu demek: 40 Milyarlık faturayı vergilerimizle hepimiz ödeyeceğiz…