İşte Tayyip Erdoğan'ın yatırımı!

Milli Görüş’ün unutulmaz lideri rahmetli Erbakan hoca, nice devlet adamlarını bu ülkeye kazandırmıştır!..



Onların başında da Türkiye’nin son 20 yılına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelmiyor mu?



Tayyip Erdoğan onun hayallerini gerçekleştiren bir lider olmuştur..



Tayyip Erdoğan’ la bu ülkede yapılamayan ne kaldı sorusunu gönül rahatlığı ile sormak mümkün değil mi?



Yok yok!



Tayyip Erdoğan’ın bu süre zarfında geleceğin devlet kadroları için insana da yatırım yaptı!..

Alan alıyor...

Bunların meyvesini hiç kuşkusuz 2023 Türkiyesi yönetim kadrolarında daha aktif şekilde alacağız..



Yani Tayyip Erdoğan bugün de 2023 Türkiye’sine damgalarını vuracak "Devlet aklı" liyakat sahibi önemli kadroları inşa etmeye başladığı gerçeği de ortada!



Yani ülkesine dev eserler kazandırmakla kalmıyor insana da yatırım yapan bir lider gerçeği var..



Mesala bakın şu an külliyedeki "A takımına" bir tane klasik bürokrat tipi insan göremezsiniz!..

Her biri aktif birer bakan gibi rol üstlenmiş...



Bazılarını sayalım!



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü;

Büyükelçi Hasan Doğan…

Erdoğan’ın her daim başucunda..

Tanıyanlar çok iyi bilir ki devletin kara kutusu gibi güven duyulan bir isim!..

Hani Erdoğan diyor ya “ Ömerleri bulup çıkarmamız lazım.”

İşte o Ömerlerden biri, Hasan Doğan…

Devleti belki de onun kadar iyi tanıyıp özümseyen kimse yoktur..

Tayyip Erdoğan'ın yanında saat gibi çalışırken sadece devletin her kademesince değil parti teşkilatlarında da seviliyor, sayılıyor…

Çünkü içlerinden biri olarak geldi!..

AK Gençlik isim örnek bir isim...

Gençlik Kollarında direklere çıkıp bayrak asan, liderinin anonsunu yapan kendini yetiştirmiş hem hukukçu hem ilahiyatçı hemde büyükelçi olmuş bir ismi anlatıyoruz...

Tavanda da var…

Tabanda da…

Tam bir devlet aklı!



İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın…

Mütevazi...

Beyefendi...

Gönül adamı..

Kimse bilmez sözcülüğünün yanında dış politikada Tayyip Erdoğan’ın emri ile sessiz görevlerde “Kilit açan” isimlerin başında geliyor…

Dünyadaki gelişmeler çok iyi takip eden Erdoğan’ın yanındaki “Sakin Güç” dersek yeridir…



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun…

Cesur bir adam...

Erdoğan'ın her gittiği yerde yanı başında..

İletişim başkanlığının çok ötesinde çalışıyor.

Dikkat edin bu nedenle de Erdoğan’a yönelik içeriden veya dışarıdan yapılan asılsız açıklamalara karşı kayıtsız kalmayıp cevabını yapıştırırken “Bu açıklamaları yapmak senin görevin mi?” diyen muhalefetin de hedefi oluyor...

Tayyip Erdoğan düşmanlarını, teröristleri, tecavüzcüleri koruyup, kollayanların ona saldırması ne kadar önemli görev üstlendiğini ortaya koymuyor mu?



İşte Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı…

Çok farklı bir devlet aklı…

Devlet kurumlarını denetleme görevini ona emanet edilmiş..

Ona da “Sessiz Güç” demek en doğrusu olur ki duruşu ile bunu gösteriyor.

Tayyip Erdoğan’ın bugünkü yönetim kadrosunda kilit rol oynuyor ki 2023 Türkiye’sinde “Sessiz güç” kimliğini bırakıp sahaya inmesi sürpriz olmayacaktır...

O da devletin kara kutusu…



İşte Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca…

Siyasette Deniz Baykal’ın yanında tecrübe edindikten sonra ayağındaki YCHP prangasını söküp atarak doğru yolu Tayyip Erdoğan’ın yanında bulmuş…

Bugün Erdoğan’ın siyasi ve devleti yönetme medresesinde ustalaşmaya başlayan bir devlet aklı o da…



Cumhurbaşkanı danışmanları arasında da önemli isimler var…



İşte Serkan Taranoğlu…

Başbakan danışmanlığı, TOBB Başkan danışmanlığı yapmış...

Devleti çok iyi tanıyan bir aile içinde yetişmiş...

Özal'ın siyaset ruhu ile yoğrulmuş. Bugün Tayyip Erdoğan'ın devletine ve milletine hizmet noktasındaki yürüyüşünü kendine şiar edinmiş bir dava bir kadro adamı..

Hem özel sektörü hemde devleti çok iyi biliyor...

Yani devlet-özel sektör aklı bir adam Serkan Taranoğlu...

Her birinin CV’lerine baktığınız zaman, liyakat sahibi nasıl olunur dersi de ortaya çıkacaktır…

Hiçbiri sırça köşklerin değil, milletin adamının yanında birer sadakat sembolü olarak duruş gösteren, bu ülkenin yağmuru, çamuru ile yoğrulmuş isimler..



Keza siyasette…

Örnek mi?

Tayyip Erdoğan’ın son keşfi…

Murat Kurum…

Emlak Konut’tan Bakanlığa uzanan kilometre taşlarına baktığımız zaman, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Murat Kurum’un bugün bakanlığındaki icraatları ile bir başarı öyküsü yazması sürpriz değil…

Erdoğan'ın güvenine layık oldu..

Bakanlığının hakkını veriyor…

Ciddi, tutarlı, konuşmayan iş yapan, Ankara'da oturmayıp sorunları yerinde müdahale edip çözen bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek geleceğin Türkiye’sinin inşasında önemli bir isim olacağı aşikar…

Mesela..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez...

Enerji de yaptıklarını takdir etmemek alkışlamamak mümkün mü?

Dünyanın gözü bugün enerji de Türkiye üzerinde..

Albayrak'tan devraldığı bayrağı zirveye çıkaran bakan oldu..

Yüzde yüz bakanlığının başarısına odaklanan beyefendi kimliği ile dikkat çeken bir isim olarak Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırdığı gurur duyduğu bir bakan gerçeğini kim inkar edebilir ki!..

Bazıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyecektir!..

Onu anlatma ya gerek var mı?

Halk cevabını sahada veriyor!



Dünyanın konuştuğu bir gurur abidesi...



Selçuk Bayraktar…

Milli Teknoloji Hamlesini başlatıp tarih yazan bir adam…

Bırakın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olmasını bir kenara, bugün dünya “Bunları nasıl yapıyor” diye ona hayranlık duyuyor…



Ailece Erbakan-Erdoğan çizgisinden geliyor…



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bu yana böylesine yerli ve milli teknoloji üreten genç bir cevhere sahip olunmamıştı…

İHA’lar…

SİHA’lar…

AKINCI’lar..

Ve daha fazlası onun eseri…

Milli bir gurur…



Bu isimler birer örnek..

İsimlerini sayamadığım;

Bürokrasi de...

Partide...

Teşkilatlarda...

Yerel yönetimlerde...

Valiler arasında...

Güvenlik birimlerinde...

Bilim dünyasında...

Akademisyenler arasında...

Ve dün partide milletvekili, bakan, Belediye Başkanı olupta bugün görev almasalarda Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyen ...

Öyle milletin emrinde çalışan öyle isimler var ki her biri 2023 Türkiye’sinin yönetiminde aktif rol almaya hazırlar…

Yani…

Tayyip Erdoğan’ın bugün yüzlerce yetişmiş ve millette karşılığı olan, liyakat sahibi göreve hazır değerleri var…



Yani o gitmiş, bu gitmiş, şu parti kurmuş hiç önemi yok!



Diyeceğim şu ki;



Bu kadrolar göbekten dışa bağlı Ali Babacanlar gibi yarın ihanet edecek isimler değil…



Bakın…

Yüzyıllar önce Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'i eğitim alması ve ilim sahibi olması için ona emanet etmiş ve Şeyh Edebali'ye karşı anlayışlı olması konusunda da onu şöyle uyarmıştı.

"Bak oğul. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma.

O, bizim boyumuzun ışığıdır.

Terazisi dirhem şaşmaz.

Bana karşı gel, ona gelme...

Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim; ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz.

Baksa da görmez olur.

Sözümüz Edebali için değil, senceğiz içindir.

Bu dediklerimi vasiyetim say."

İşte Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alan vefalı kardeşleri de bugün bu sözler çok iyi özümsemiştir!..

Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyenler eğer samimi duygularla fitne fesatla işleri olmadan birlikte omuz omuza vermeye devam ederseler mem kendileri hem partileri hemde en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazanmaya devam edecektir!..

Yaşıyor ve görüyoruz ülkemizi böylesine çarpık ve kirli bir siyasi muhalefet anlayışına teslim etmek ihanet olmaz mı?



















