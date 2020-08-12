İşte Berat Albayrak'ın suç dosyası!..

Vallahi billahi...

Allah Berat Albayrak’a sabır versin!..

Ne sabırlı insanmış...

Ne motivasyonu üst düzey insanmış..

Hep yazdım sabır taşı olsa çoktan çatlamıştı...

Bir insanın, böylesine kutsal görevi gece gündüz demeden başarı ile yaparken bu kadar alçakça saldırı karşısında etkilenmeden böylesine vakur bir duruş sergileyerek sadece kendi sorumluluğuna odaklanması, her babayiğidin harcı değil…

Çünkü karşısında öyle bir algı operasyonu yapan bir muhalefet yapısı var ki, alçaklıkta sınır tanımıyor!

En küçük döviz dalgalanmasında “Mal bulmuş mağribi” gibi ona "Damat" diye saldırmayı ve kamuoyu oluşturmayı ilke edinen müptezelleri görmekten illallah dememek mümkün değil...



Öyle şahsiyetsizler ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmak için en kestirme yolu “Damat” algısı üzerinden yapıyorlar...

Bu ülke için bir çivi dahi çakmamış zatlar en kritik dönemde Enerji Bakanlığından sonra Hazine e Maliye Bakanı olarak önemli başarılar ortaya koyan bu milletin has evladına saldırmayı kendilerine marifet sayıyorlar!...



Berat Albayrak bu ülke de ne yapmış?

Önüne altın tepsi ile keyif yapacağı bakanlıklar konmuş yan gelip yatıyor da haberimiz mi yok...

Vicdan ya...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmuş önünde yığınla sorun…

İcraat olarak varlığı ile yokluğu belli olmayan bir bakanlığı devralmış...

Tarih yazmış!..

İnsanlar adeta "Bu ülkede Enerji Bakanlığıda varmış" demeye başlamış.

Peki ne yaptı Berat Albayrak?

Hayaldi gerçek oldu denilen bütün projeleri ya hayata geçirdi ya da temellerini attı...

Açalım mı Berat Albayrak'ın suç dosyasını!..

Hadi Bismillah...

Buyurun...

Madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kat artıran Bor Karbür Tesisini kim kurdu?



6 ayda 14 hidroelektrik santralini, 16 rüzgar enerjisi santralini devreye kim aldı?



926 megavat elektrik kapasitesinin yüzde 86’sını yerli kaynaklardan kim üretti?



Derin sondaja kim geçti?



Türkiye’nin doğal gaz sıkıntısını kim bitirdi?



243 milyon metreküple rekor tedariki kim sağladı?



Türkiye’nin ilk sismik gemisi ile Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarını kim başlattı?



Katargaz ile anlaşıp yıllık 1.5 milyon ton doğal gazın getirilmesine kim imza attı?



Nükleer santral atılımında kimin imzası var?



Bugün Türkiye Doğu Akdeniz’de güçlü bir şekilde varsa o varlığın altında kimin imzası var?

Berat Albayrak...



Kaç yıl Enerji Bakanlığı yaptı Berat Albayrak…

Sadece 3 yıl…



Ama bu 3 yılda 50 yılda yapılanlardan fazlasını yaptı?

O yapılanların hala meyvesi toplanıyor...

Peki kim hakkını teslim etti!..

El insaf ya…



Gelelim Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemine…

Cumhuriyet tarihinin en zor, en kritik, dünyada paranın az olduğu, krizlerin yaşandığı, Hazine’de eski bakanların hazırı dağıtması ile sıkıntı yaşandığı, ABD’nin ekonomik saldırı üzerine saldırı yaptığı dönemde ateşten gömleği giyindi…



Rakamlarla Necmettin Batırel “Feriştahınız gelse yıkamaz” diyerek çok güzel özetlemiş...

Açalım mı Hazine ve Maliye Bakanlığındaki Berat Albayrak'ın suç dosyasını!..

Buyurun...



Ekonomik büyüme 2019’un son çeyreğinde yüzde 6’ya kadar çıkmışsa bu nasıl olmuş?

Kim yapmış?



İngiltere’den Türkiye’ye döviz kurunu keyiflerine göre yönetmeye çalışan ve bunun içinde kasalarında 20 milyar tutan manipülatörlerin kasasını eriten ve 150 milyon TL’ye düşüren kim?



Faizleri yüzde 24’lerden yüzde 8.25’lere düşüren kim?



Kur da patlamadı...

Hala doların 10 TL olmasını bekliyorlar!..

Koronavirüs zamanında bile ülkenin IMF’den tek kuruş borç almamasını kim sağlıyor beyler?



El insaf...

5.5 milyon aileye biner liralık desteği kim vermiş?



4 milyon çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneğini kim sağlamış?



Ekonomisi batan bir ülke bunları nasıl yapsın?

Geliri beş binin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar bireysel ihtiyaç desteğini kim vermiş beyler?



1 milyon esnafa 25 milyar esnaf destek finansmanını kim sağlamış müptezeller?

180 bin işletmeye 145 milyar işe devam finansmanını kim vermiş vicdansızlar?



Devam edelim Berat Albayrak'ın suç dosyasına...

Türkiye’de yılbaşında 1 milyonu bitmiş, 1 milyonu inşaat hâlinde 2 milyon konut stoku vardı.



İlk çeyrek sonunda 341 bin konut satılmıştı. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla kamu bankalarının önderliğinde 0,64 faizle tarihin en düşük borçlanma oranıyla 250 milyar lira kredi kullandırıldı, ikinci çeyrekte 382 bin konut satıldı.



7 aydaki toplam satış 723 bine ulaştı.Yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor.



Bu nasıl oluyor?



Bütün bunlar kimin bakanlığında yapılıyor?

Yoksa Ali Babacan mı yapıyor!..

Veya Kemal Derviş mi?



Bakın...

Otomotiv Distribütörleri Derneği rakamlarına göre, Türkiye’de hafif ticari araç pazarı 7 ayda %60 artışla 341 bin adede ulaştı. Satışların patlamasına 10 milyar liralık düşük faizli kredi kampanyaları yol açtı.

O kredilerin yolunu kim açtı?



Battı, bitti denilen Türkiye’de bütün bunlardan kim yararlanıyor?



Konut ve otomotivdeki canlanmadan bunlara hizmet eden 250 sektör yararlandı.



5 milyon kişi gece gündüz çalıştı.



Ekonomi hareketlendi, ödemeler yapıldı.

Kim yaptı bunları?

Suçlu Berat Albayrak ayağa kalk!..



Gözünüz kör, kalbiniz mühürlü olursa göremezsiniz?



Pandemi sonrası tüm dünyada merkez bankaları para musluklarını sonuna kadar açtı, hâlâ da açıyor.



Türkiye açınca mı yanlış yapılıyor?



Biliyoruz !..

Derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek ya…

Vurun bakalım Berat Albayrak’a…



Bugün olduğu gibi anormal şartlarda olağanüstü kurallar uygulanır. İstenen sonuç elde edilince de normale dönülür...

Dertleri Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak ya!..

Berat Albayrak'ı hedef seçmeleri çok doğal!..

Şöyle bakın...

CHP’si, HDP’si, SP’si, İYİ Partisi...

Diğer yandan FETÖ’sü, PKK’sı....

Öbür tarafta ABD'si, Yunanı, İsrail'i, Almanı, Fransızı, İngilizi, Suudisi ...

İMF'si, Dünya Bankası, AB'si...

Yani kimi ararsınız arayın hepsi birden Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için seferber olmuşlar..Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kötü göstermek için plan üstüne plan yapmaya devam ediyorlar...

Enflasyona yol açan para politikası izlendiği için kurlar yükseldi, rezervler eridi diyerek bir kaşık suda fırtına koparıyorlar.



Bakın...

Rezervlerin eridiği filan yok.

Son rakamlar ortada...

Merkez Bankasının brüt döviz rezervi geçen hafta swap ödemeleri dolayısıyla 4,3 milyar dolar azaldı, 46,7 milyar dolara geriledi.



Altın rezervi ise 1,147 milyar dolarlık artışla 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının altınla birlikte toplam döviz rezervleri 90 milyar 245 milyar dolar...



Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihî zirvesini görmüştü.



2019 sonunda ise 81 milyar 240 milyon dolara geriledi…



Brüt rezervler 7,5 yılda %21’lik kayıpla 24,9 milyar dolar azalmış…



Ama son 7 ayda %11’lik artışla 9 milyar dolar yükselmiş…



Rezervlere yönelik kasıtlı haberlerle ekonominin kötüleştiği izlenimi verilmek isteniyor…



Yerli yatırımcıları düşük rezerv haberleriyle fena korkuttular, geçen hafta 4 milyar 360 milyar dolar alım yaptılar.



İki haftada 9 milyar dolar topladılar.

Bir de millette para yok diyorlar...

Türkiye zengin zengin, etrafınıza bakın gerçeği görün.



Yollarda dolaşan en kötü otomobil 70 bin lira, en iyisi 300-500 bin lira değerinde...

Bugün piyasada araba yok!..

Otomotiv şirketleri 2-3 ay sonrasına sipariş alıyor...

Bu nasıl batan Türkiye!..



Akıllı evlerde oturuyoruz.



En ucuzu 500-800 bin lira...

Konut alımı patlamış!..

Bu nasıl batan Türkiye...



Döviz mevduat hesapları toplam 213 milyar dolara ulaşmış...



Bunun 131,2 milyar doları vatandaşın..

Ey müptezeller yaanı dolanı bırakın!..

Şirketlerin 81,6 milyar doları var.



Döviz borçlarını ödemek için açık gitmedikleri söyleniyor.

Bankalardaki toplam altın hesapları geçen hafta 28,2 milyar dolara yükselmiş haberiniz var mı?

Vatandaş 4,4 milyar dolarlık dövize ilave 2,1 milyar dolarlık da altın almış bilginiz var mı?

Bir haftada toplam 6,5 milyar dolar (47 milyar lira) harcamışlar çok büyük para…



Helal olsun…



Merkez Bankası ve bankalarda döviz mevduatı ile 260 milyar dolarlık güce sahibiz. Ayrıca vatandaş-devlet kasasında tam 1.103 ton altınımız var.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı.

Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi.

Peki nasıl yükseldi, kim yaptı?

KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV %1’e indirildi.

Evet %1’e !..

Esnafı her alanda desteklemek için üzerine düşeni yapan bir bakan gerçeğini söylemek zor mu?

Söyleyemezler!..

2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada.

Kim ne derse desin TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmak için önemli adılar atıyor!..

Bütün bunlar nasıl oldu?

Bu ülkenin Bakanı kim?..

Bu mu batan Türkiye !..

Dedim ya dertleri üzüm yemek değil bağcıyı dövmek!

Yapılanları bu millete anlatması gerekenler karşısında "Algı operasyonu" yapanların sesinin daha çok çıkması çok manidar!..

Berat Albayrak ne yazık ki yalnız adam!...

Evet Berat Albayrak suçlu!..

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ının "battık bittik memur maaşı ödeyemiyoruz" diyerek Avrupa'dan istediği dparanın 950 katını emeklilere bayram ikramiyesi dağıttığı için suçlu?

İşte bunları ve daha nicelerini yaptığı için suçlu?

Berat Albayrak'ın suçu İngiltere’nin, ABD’nin yetiştirdiği ve bu ülkeye yolladığı Türk kimliği taşıyan isim değil, bu toprakların bağrından çıkan, yüzde yüz yerli ve milli kimlik taşıyan vatan evladı olmasıdır…



Bu kadar net...

IMF’ci Ali Babacan ne diyor?

"Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi

yalnızca DEVA Partisi'nde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip, dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer."



Bakın işte bu doğru!

Çünkü;

Türk ekonomisini "Kraliçeye" altın tepsi ise sunmak için saldırıyorlar..

Türk ekonomisini "ABD'nin payandası" yapmak için sabırsızlanıyorlar..

Türk ekonomisini yeniden "IMF'nin kapısına" getirmeye can atıyorlar..

İşte bütün bunları yapacak ekibin kendilerinde olduğunu itiraf ediyorlar...

Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleme, Berat Albayrak aleyhinde algı operasyonu peşinde koşmaya devam ediyorlar…

Ar damarları çatlamış olmak işte öyle bir şey!

Ama yanılıyorlar eski Türkiye yok...

Türkiye suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke olmadığını hala anlayamadılar...

O nedenle sağduyu sahibi ister AK Partili olsun ister olmasın herkese seslenmek boynumuzun borcu olsa gerek...

Cumhuriyeti tarihinin en kritik sürecinde, küresel ekonomi baronlarının Türkiye’ye saldırdığı ve yüzyılın salgınının bütün dünya ekonomilerini perişan ettiği dönemde Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı olmak yürek isterdi yürek!

O nedenle Berat Albayrak suçlu beyler!..

Vurun Berat Albayrak'a..

Çünkü bu toprakların evladı ya!..

Çağırın ABD ve Kraliçenin uşaklığını yapanları!..

Emsinler milletin ve devletin parasını!..