İşte Berat Albayrak'ın sermayesi!

En son yazacağımı baştan yazayım…

Kim ne derse desin Berat Albayrak’ın görevden ayrılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği politikaları uygulama ve denetleme açısından son derece büyük bir kayıp olmuştur!..

Gördük ki kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a giden yolda otokontrol merkeziymiş!

Bu gerçeği hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemi için söyleyebiliriz…

Şöyle bir Berat Albayrak’tan önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını düşünün!

Ardından Berat Albayraklı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemini…

Sonunda da Berat Albayrak’tan sonraki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını…

Farkı göreceksinizdir!

Berat Albayrak’tan önce Enerji Bakanlığında yerli ve milli projeler neredeyse sıfır…

Bakanlığın sadece adı vardı!.

Peki Berat Albayrak döneminde ne oldu?

100 yılda yapılacak bütün hamleler, üç yılda yapılıp hayata geçirildi…



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Peki o 3 yılda neler yapıldı?

Yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlarla birlikte enerjide yerlileşme oranı artırıldı…

Yenilenebilir enerji alanında dünyaya örnek olacak projeler gerçekleştirildi…

Türkiye’de enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza atıldı…

Enerjide 10 yıl içinde enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli atıldı…

Kömür rezervinin değeri 350 milyar dolar olarak açıklandı…

Doğal gazdan faydalanan insan sayısı 40 milyonun üzerine çıkarıldı…

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 50 seviyesine geldi…

Elektrik üretiminin 2/3’ünün yerli ve yenilebilir rüzgâr enerjisinde dünya rekoru kırılarak enerji kaynaklarından karşılanmaya başlandı…

Sondaj gemileri yerli ve milli olarak denizlerimize açıldı..

Akdeniz ve Karadeniz’de derin sondaj çalışmaları tam gaz sürüyor.

Hayal değil gerçek...

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi 2023 yılında millete sunulacak...

Türkiye ile Rusya arasında enerji akımı projesi onaylandı…

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak 20 il ve 67 ilçeden geçecek enerjinin takip yolu TANAP hayata geçirildi…

Milli Enerji ve Maden Politikası ortaya konuldu...

Bölgenin enerji üssü Türkiye oldu...

Yani say say bitmiyor…

Bütün bunlar, Berat Bey’in 2015-2018 yılları arasında, yani 3 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yapılmış.

Ve…

Bugün hala onun yaptıkları ce projeleri üzerinde yürümeye çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gerçeği var!

Yani Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı için Berat Albayrak milat olmuştur!

Bunun aksini düşünen vicdansızlık yapar!



*

Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı!

Cumhuriyet tarihinin en kritik, ekonomisinin üzerine en çok saldırıldığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmek, kasıtlı ve bilinçli olarak her gün çirkince saldırılara maruz kalarak bu görevi yaparken, önemli işlerin altına imza atmak her baba yiğidin harcı değildir...

Berat Albayrak ortaya koyduğu irade ve tavizsiz uygulamalarla Cumhuriyet tarihinin en kudretli Hazine ve Maliye Bakanı olmuştur…

Evet, en kudretli!

İşte bu sadece muhalefeti değil parti içinden de “Bizi Berat Bey mi idare edecek” diyen birilerini rahatsız etmiştir…

Ve Berat Albayrak’a yeterince o günlerde sahip çıkılmamıştır…

Oda bir insan!..

Çekildi...

Tanıyanlar çok iyi bilir hiç bir makamı onurunun önüne koymaz!..



*



Siz hiç gördünüz mü?

Bütün bakanlıkların mali politikalarını denetleyen, yeri geldiğinde uyaran ve yönlendiren bir Hazine ve Maliye Bakanını!

Siz hiç gördünüz mü?

Bütün bakanlıkların istediği bütçeler üzerinde o bakanlığının bakan yardımcılarını da toplantıya alan bir Hazine ve Maliye Bakanını…

Siz hiç gördünüz mü?

Bakanlıklardan istenen bütçelerin gerekli mi, faydalı mı olduğunu sorgulayan, nerede kullanılacağının bilgisini isteyen bir Hazine ve Maliye Bakanını…

Siz hiç gördünüz mü?

Ticaret Bakanlığının ithal edeceği bir ürünün değerinin normal olup olmadığını araştıran bir Hazine ve Maliye Bakanını…

Siz hiç gördünüz mü?

Dünyada bir ABD Başkanını ziyaret ederek baş başa görüşüp, uluslararası piyasalara gözdağı veren bir Hazine ve Maliye Bakanını…

Siz hiç gördünüz mü?

Yurt dışındaki altın ve dövizleri ülkesine getirmek için proje üretip bunu başarı ile yapan bir Hazine ve Maliye Bakanı gerçeğini…

Siz hiç gördünüz mü?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekâtlarında ne kadar bütçe kullanılıp kullanılmayacağını sorup anında kullandıran bir Hazine ve Maliye Bakanını…



*

İşte Berat Albayrak bir siyasetçi olarak değil, bir devlet adamı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde o kırılır bu gücenir demeden doğru bildiklerini yaparken, “İTİMAT KONTROLE MANİ DEĞİLDİR” anlayışı üzerine yol almıştır!

Böyle bir bakan siyasetçiler tarafından sevilir mi?

"Daha dünkü adam mı bizi idare edecek, uyaracak" noktasına gidildi!

Öyle de oldu!

Kimse ona inanmadığı bir işi yaptıramamıştır…

Önce devlet demiştir!

Bakın onun döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığında müteahhitler cirit atamamıştır…

Çat kapı yapamamıştır…

Üstlendiği sorumluluğun hakkını vermek için her daim dersini çok iyi çalışmış, hiçbir zaman “Sorulan sorunun cevabını veremeyen” bir bakan olmamıştır Berat Albayrak…

İnanın görevde kalsaydı, bugün işler çok daha farklı olurdu!

O nedenle büyük bir oyun karşısında yeterli desteği bulamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalkan olmuş ve bir akşam veda etmiştir.

Ve Berat Albayrak 2023 Türkiye’sinde yeniden rol almalıdır…

Alacaktırda!.

Çünkü kaybetmemiştir..

Kaybettiğini düşünenlere karşı kazanmıştır ki zaman hep onu haklı çıkarmış yaptıkları daha iyi görülmüştür...

Anlattık..

Ve böyle damatlara da can kurban!

Elinizi vicdanınıza koyduğunuz zaman Berat Albayrak gerçeği işte budur…



*

Üstat Necip Fazıl der ki;



“Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem, hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermayem...”

Berat Albayrak’ın sermayesi işte budur!..

Anlattık işte!..

Ötesi yoktur…