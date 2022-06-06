İşte 3600 Ek Göstergenin Tüm Ayrıntıları!

Yıllardır beklenen haber sonunda geldi.

Bir 3600 Ek Gösterge krizimiz vardı ki, nerede ise yılan hikayesine dönecekti…

Hükümet 3600 Ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını sonunda kamuoyu ile paylaştı.

Bombayı da patlattı…

Hayırlı olsun diyelim ve ayrıntılarını aktaralım…

***

Öncelikle biraz geçmişine bakalım: Nereden çıktı bu 3600 ek gösterge?

Cumhurbaşkanı bundan üç yıl önce öğretmen, polis, sağlık görevlisi, din görevlisi ve hemşireler için 3600 ek gösterge sözü vermişti.

Buna gerekçe olarak da çok önemli hizmetler yapan ve fedakârca çalışan bu meslek gruplarının desteklenmesi ve özendirilmesi gerekçe gösterilmiş idi.

2021 Ağustos ayında hükümet ile MEMURSEN arasında yapılan toplu görüşmelerde konunun 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı konusunda karara varılmıştı.

Şimdi yeni düzenlemenin ayrıntıları nihayet belli oldu…

2022 yılı bitmeden de hayata geçirilmesi planlanıyor.

***

Yani esasen bu olay öğretmen, imam, doktor, hemşire ve polisleri ilgilendiriyordu…

Yani sadece dört meslek grubuna söz verilmişti.

Bunlar da memurların yüzde 70’ini kapsıyordu nerede ise…

Şimdi sadece bu meslek grupları lehine çalışma yapılmadı.

Yapılan düzenleme ile tüm memurları kapsayan bir düzenleme yapılmış oldu.

Kamudaki kademe ve hiyerarşi bozulmadı.

Düzenleme şu şekilde:

Bu dört meslek grubunda 3600 ek göstergeye geçiş yapılıyor.

Buna ilave olarak ise, tüm memurların ek göstergelerinde 600 Puanlık bir artış yapılacak.

Halen devlette aktif çalışan 3 milyon memur var. Bu memurların maaşları da gelecekte alacakları emekli aylıkları da arttırılmış oldu.

Sabit oranlı bir artış yapıldı.

Ayrıca memurluktan emekli olmuş iki milyon üç yüz bin emekli memur da bu haktan yararlanabilecek. Yani emekli memurların da emekli maaşı artıyor…

Toplamda 5,3 milyon kişiyi etkiliyor bu düzenleme…

***

Son düzenleme aslında sadece 3600 ek gösterge değil…

Yani 3600 beklenirken bunun yanında bir de 600 ek gösterge aldı tüm memurlar.

Ancak üniversite mezunu olanlar 3600 ek göstergeye ulaşma hakkını kazandı…

Üstelik sadece bu dört meslek grubu değil, düz memurlar dahil tüm memurlar…

Memur arasında sadece bu kesimlere 3600 ek gösterge puanı verilmesinin memurlar arasında adaletsizlik oluşturduğunu ve kamudaki hiyerarşik dengeyi bozacağını gören hükümet düzenlemeyi 600 puan ile sınırlı tuttu.

Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel de bundan yararlanabilecek.

Özel bir düzenleme olarak da Genel Müdür yardımcısı seviyesindekilerin ek göstergesi ise 3600’den 4400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartıldı.

***

Peki gelelim, herkesin sorduğu soruya:

Son düzenleme neye neden olur, kim ne kadar alır?

Ayrıntılı açıklayalım:

İlkokul ortaokul mezunu olup mevcut ek göstergesi 1600’den az olanlar için artış şöyle: 600 puan ek gösterge ile söz konusu bu memurun maaşında emekli maaşında 118,51 TL artış alacak, emekli ikramiyesinde ise 4.096,72 TL artış olacak. Son düzenlemede en dezavantajlı olanlar onlar…

Ama diğer memurlarda 3600 getirilmiş oldu: Sanıldığının aksine 3600 ek göstergeye üniversite mezunu memurların tümü artık ulaşabilecek.

Birinci dereceye gelen tüm memurlar 3600 ek gösterge alabilecek. Üniversite mezunları birinci dereceye 20-21 yıl içerisinde gelebiliyor. Şef, memur, uzman, denetmen, müdür, müdür yardımcısı ve benzeri unvanı ne olursa olsun tüm memurlar birinci dereceye düşerek 3600 ek göstergeyi alabiliyor.

Yani son düzenleme ile düz memurlar da şefler de alt düzey memurlar da önemli avantaj elde etti…

***

Elbette ki, bu devlet açısından ciddi bir maliyet artışı.

Bu son düzenleme çalışırken alınan maaşa mı yoksa emeklilikte mi fayda sağlar sorusu en çok sorulan soru…

Düzenleme emekliliği daha fazla ilgilendiriyor.

İleri kademelerde olan memurlar açısından halen aldıkları aylık maaşlarda cüzi artış yapacak. 100-200 TL civarında bir maaş artışını ifade edecek…

Ancak emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri açısından önemli farklar getiriyor son düzenleme:

***

Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?

En kritik konu emekli maaşı artışı aslında...

Emekliler açısından son düzenleme önemli bir artış demek: Zira, Emekli maaşlarındaki artış; gösterge artışından 113 TL, yansıtma oranı artışından da 537 TL olacak.

Ancak şunu belirtmek gerekiyor emekli maaşlarındaki artış hizmet yılına bağlı olarak da değişiyor.

Otuz hizmet yılı olan memurun ikramiyesi açısından da değerlendirelim:

İkramiye artışı mevcut ek göstergesi 3000 olan için hizmet yılı başına 1483 Lira olacak.

İkramiye artışı mevcut ek göstergesi 2200 olan için ise hizmet yılı başına 1671 Lira olacak.

Yani bu sayılan mevcutta birinci dereceye gelince 2200 ve 3000 ek göstergesi olanlar için en büyük etki ikramiyelerde olacak: Hizmet yılına göre hesaplanacak olsa da son düzenleme ile 44 bin 500 ile 50 bin 150 TL arasında emekli ikramiyelerinde artış olacak.

İkinci derecede olup ek göstergesi 1600 olan emekliler 600 gösterge artışıyla 2200’e gelecek. Böylece bunların yansıtma katsayısı da 30 puan artacak. Yani emekli maaşları ciddi ölçüde artacak.

***

Son düzenlemenin önemli bir handikapı da var:

Lisans ve ön lisans mezunlarının ek göstergesi 3600’e çıkartıldı.

Ancak lise, ortaokul ve ilkokul mezunu polis ve din görevlileri artık 3600 ek gösterge alamayacak.

Mevcutta genel idare hizmetleri sınıfında 4’üncü derece 800, 3’üncü derece 1100, 2’inci derece 1600, 1’inci derece 2200 ek gösterge.

Buna göre son düzenleme ile 4’üncü derece olan 1200’e, 3’üncü derece olan memur ise 1700’e yükseltildi.

Yani lise, ortaokul ve ilkokul mezunu memurlar 3600 ek gösterge alamayacak.

Ek göstergesi olmayan memurlar ise 600 puanlık ek gösterge alacak.

Tabi, yasa tasarısında 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılıp ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarına göre esasına göre 3600 hakkı getirilirse bu başka…

Ayrıntıları tasarıda göreceğiz…





***

İlk Zamlı Maaşlar 1 Ocak’ta...

Artışın hemen uygulanmayacağını belirtelim.

Artış 1 Ocak 2022’den itibaren maaşlara etki edecek. Emekli olanların da bu tarihten itibaren bundan yararlanması söz konusu olacak.

Yani ilk zamlı maaşlar 1 Ocak 2023’te!

Dahası bu henüz bir taslak. Belirtmek gerekiyor ki bu düzenleme şimdi Meclis’e gelecek.

Meclis’te verilecek önergeler ile yasa tasarısı üzerinde değişiklik olabilmesi her zaman mümkün.

***

Beklentiler karşılandı mı?

Görüntüde yapılan düzenleme 3600 beklenirken 600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi…

Yani yapılan altıda bir…

Ancak kazın ayağı öyle değil: Aslında devlet daha büyük fedakârlık yaptı, bütçeyi zorlayarak adalet olması için herkese zam verdi…

Ama 3600 sadece lisans ve ön lisans mezunlarını kapsadı, ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarını değil…

***

Hülasada, 3600 sonunda açıklandı…

Esas ayrıntıları TBMM’ye sunulacak yasa taslağı ile göreceğiz. Zira böyle büyük bir düzenleme yasa değişikliği gerektiriyor 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatta…

Ama beklentiler ne ölçüde karşılandı bu da kamuoyunun takdiri…

Bizim tespitimiz şu: Bu hamur çok su götürür…

Yine de, 5,3 milyon devlet memuru açısından hayırlı olsun diyelim…

Zira, hükümet büyük bir adım atarak memurlar ve memur emeklilerinin özlük haklarında önemli bir artış yapmış oldu.

Darısı, Temmuz zammı bekleyen asgari ücretlilere diyelim…

Asgari ücretli dört gözle Temmuz'u bekliyor...

Yazarın tüm yazıları için:

https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm



