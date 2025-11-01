BIST 10.972
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde birçok ana güzergahın trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapanmalar saat 03.00’ten itibaren başlayacak; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli de kullanılamayacak.

İstanbul Valiliği, geleneksel İstanbul Maratonu’nun güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yarın (Pazar) kent trafiğinde büyük değişikliklere gidileceğini açıkladı. Valilik, sürücülerin mağdur olmaması için kapanacak yolların saatlerini ve alternatif güzergâhları paylaştı.

KAPANACAK ANA ARTERLER (SAAT 06.00’DAN İTİBAREN)

Maratonun güzergâhını oluşturan ve şehrin iki yakasını birbirine bağlayan kilit noktalar erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak:

Sahil Yolu: Rauf Orbay Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası) tüm bağlantılarıyla kapalı olacak.

Tünel ve Köprü: Avrasya Tüneli (iki yönlü) ve Galata Köprüsü (iki yönlü) ulaşıma kapatılacak.
Tarihi Yarımada: Ankara, Alemdar, Divanyolu caddeleri ile Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Sirkeci sahil yolu (Reşadiye Caddesi) kapalı olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPANMALARI (SAAT 03.00’TEN İTİBAREN)

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişi sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuzey yönü (Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden itibaren) dahil olmak üzere, köprü ve bağlantı yollarında kapanmalar erken saatte başlayacak. Kısıklı, Mahiriz ve Barbaros Bulvarı’ndan D-100 kuzey katılım noktaları da trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Sürücülerin kullanabileceği ana alternatif yollar arasında Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan ve Millet Caddeleri ile D-100 Karayolu yer alıyor. Avrupa Yakası'nda ise Balmumcu, Levent ve Sarıyer yönlendirmeleri kullanılacak. Valilik, vatandaşları toplu taşıma kullanmaya ve trafik akışını hızlandırmak için belirtilen alternatif yolları tercih etmeye çağırdı.

