Milli Görüş İttifakı geliyor! Görüşmeler bitti, İmzalar atıldı! Oy oranı bile belli

Millî Görüş geleneğinin iki önemli partisi Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi, yıllar sonra aynı hedefte buluşmaya hazırlanıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, iki parti arasında yürütülen “Millî Görüş İttifakı” görüşmeleri son aşamaya geldi. Birleşmenin Yeniden Refah Partisi çatısı altında gerçekleşmesi bekleniyor.

Millî Görüş İttifakı: Saadet ve Yeniden Refah birleşmeye hazırlanıyor
Saadet Partisi (SP) ile Yeniden Refah Partisi (YRP), “Millî Görüş İttifakı” çatısı altında birleşme yolunda önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve ittifakın 2028 seçimlerine tek çatı altında girmesinin planlandığı öğrenildi. Her iki partinin kurmayları da ittifakın yüzde 7’lik seçim barajını rahatlıkla aşacağı görüşünde.

İTTİFAK BARAJ KONUSUNDA İDDİALI

Nefes'te yer alan habere göre; her iki partinin kurmayları da ittifakın yüzde 7’lik seçim barajını rahatlıkla aşacağı görüşünde. Parti yetkilileri, Millî Görüş’ün tek çatı altında toplanmasının tabanda büyük bir heyecan yarattığını ifade ediyor.

DEVA VE GELECEK DAVET EDİLMEDİ

Edinilen bilgilere göre, ittifak görüşmelerine DEVA Partisi ve Gelecek Partisi davet edilmedi.

Geçmişte zaman zaman sert şekilde karşı karşıya gelen Saadet ve Yeniden Refah’ın bugün aynı masada oturması, siyaset kulislerinde “yeni bir sayfa” olarak yorumlanıyor.

AK PARTİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Millî Görüş kökenli iki partinin ittifak arayışını, AK Parti’nin de dikkatle takip ettiği öğrenildi.

Ankara kulislerinde, bu birleşmenin seçmen dengelerini etkileyebileceği konuşuluyor.

