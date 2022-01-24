İstanbul'da tipi fena bastırdı Vali Yerlikaya duyurdu İstanbul'a girişler yasaklandı E5 kapandı

İstanbul'da yoğun tipi ikindiden itibaren başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde E-5 karayolu trafiğe kapandı. İstanbul Valisi Yerlikaya son dakika açıklaması yaparak İstanbul'a girişe izin verilmeyeceğini duyurdu.

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İSTANBUL'da kar yağışı birden tipiye dönüştü. Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi. İstanbul'un en yoğun trafiğinin olduğu E-5 olarak bilinen D-100 otoyolunda da trafik durdu.

16.30 İstanbul'a giriş yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." dedi.

16.00 Yollar kilitlendi

Beylikdüzü'nde yoğun tipi: E5 kapandı

Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu olarak bilinen D100 karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

Küçükçekmece D-100'de göz gözü görmüyor

Aniden bastıran tipi İstanbul'un en yoğun trafik akışının olduğu D100 karayolunu etkisi altına aldı

15.30 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık

Yolda kalan bir şoför, “Havaalanı kavşağına geldiğimizde yol tuzlanmıştı. Oraya kadar hiçbir şey yoktu. Havaalanı kavşağını geçtik, gişeleri çıktık, sallandık. Tipi bastırdı bir anda. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış” dedi.

Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

15.00 Memurların mesai saati erkene çekildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşımdaki aksamaların dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15.30'da sona erdiğini bildirdi. Öte yandan AFAD zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu.