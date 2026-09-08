İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İSTANBUL Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı - Resim: 0

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiğini belirlendi.

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı - Resim: 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından F.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı - Resim: 2

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy