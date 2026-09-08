İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
İSTANBUL Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından F.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.