İstanbul'da beklenen seferler başlıyor!

İstanbul'da iki yaka arasındaki kara yolu trafiğine alternatif oluşturan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden işletilmesi için karar alınırken, araç türlerine göre uygulanacak yeni geçiş ücretleri de belirlendi.

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında araçlarıyla seyahat eden sürücülere deniz yoluyla alternatif sunan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden hizmete hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantılarında hattın yeniden işletilmesine ilişkin karar gündeme geldi. Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen üçüncü oturum, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın belediye bünyesinde işletilmesi ile yeni ücret tarifesi görüşüldü. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İKİ YAKA ARASINDA DENİZDEN ALTERNATİF

İstinye ile Çubuklu arasında araç taşıyan hat, özellikle köprü trafiğine girmek istemeyen sürücüler açısından İstanbul'un iki yakası arasında farklı bir ulaşım seçeneği sunuyor.

Yeni dönemde kara yolu üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenirken, hattın sefer saatleri ve yolcu kapasitesinin de yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Hizmet kalitesinin artırılması ve sefer sıklığının optimize edilmesi de yeni dönem için öngörülen çalışmalar arasında yer alıyor.

OTOMOBİLLER İÇİN GEÇİŞ ÜCRETİ 220 TL

Hattın yeniden işletilmesine ilişkin kararla birlikte araç türlerine göre uygulanacak yeni tarife de netleşti.

Kabul edilen fiyat tarifesine göre motosikletler 100 TL, otomobiller 220 TL, arazi araçları ise 250 TL ödeyecek.

Minibüs ve küçük otobüsler için geçiş ücreti 320 TL olarak belirlenirken, azami ağırlığı 3 bin 500 kilogram olan N1 kategorisindeki taşıtların geçiş ücreti 430 TL olacak.

20 ila 27 koltuk kapasiteli otobüslerden ise 625 TL alınacak.

BİSİKLETLİLERDEN EK ARAÇ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Yeni tarifenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de bisiklet kullanıcılarına yönelik düzenleme oldu.

Alınan karara göre bisikletiyle vapura binecek yolculardan ayrıca araç geçiş ücreti talep edilmeyecek. Bisiklet kullanıcıları yalnızca standart Akbil/yolcu tarifesi üzerinden ödeme yaparak hattan yararlanabilecek.

Böylece İstinye ile Çubuklu arasında araçlı deniz ulaşımı yeniden devreye alınırken, hattın özellikle yoğun saatlerde köprü güzergahlarına alternatif oluşturması hedefleniyor.