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İsmailağa'da kılıçlar çekildi! 'Mahmut Efendi ile öldükten sonra görüştüm' deyip şeyhliğini ilan etti

İSMAİLAĞA cemaatinde ilk resmi bölünme gerçekleşti. Cemaatten dışlanan Fatih Medreseleri lideri Masum Bayraktar, Mahmut Ustaosmanoğlu ile öldükten sonra mana aleminde görüştüğünü ve şeyhin “Mahmut Efendi cemaati diye yürüyün” dediği iddia ederek kendi şeyhliğini ilan etti.

İsmailağa cemaatindeki şeyhlik kavgası ilk bölünmeyi getirdi. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin Cübbeli Ahmet Hoca'yı "Hadi şeyhliğini açıkla da kasetlerini patlatalım" şantajının sarsıntıları sürerken, cemaatten dışlandığı bilinen Fatih Medreseleri lideri Masum Bayraktar kendi cemaatini kurup, şeyhliğini ilan etti.

Fatih Medreseleri lideri Masum Bayraktar "mana aleminde” (öldükten sonra) Mahmut Efendi ile görüştüklerini, şeyhin “Mahmut Efendi cemaati diye yürüyün” talimatı verdiğini belirterek kendi şeyhliğini ilan etti. 

"Malum İsmailağa cemaati var. Mahmut Efendi Cemaati ne demek?" diye soran Masum Bayraktar, Mahmut Efendi'nin arzuladığı şeylerin cemaat içindeki bazı gruplarca yumuşatılmaya başlandığını, bunun da mesafeleri açtığını ve Mahmut Efedi'den mana aleminde bu talimatın kendisine verildiğini öne sürdü.

Mahmut Efendi'nin önceliğinin medreseler olduğunu, ancak son dönemde bu medrese işinin arka plana itilmiş durumda olduğunu savunan Masum Bayraktar, "Biz medreseleri ön planda tutacağız inşaallah. Biz her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açmak için yolumuza Mahmut Efendi Cemaati olarak devam edeceğiz" dedi. 

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İslami partileri desteklediğini ancak duruş olarak her partiye karşı mesafeli olduğunu savunan Bayraktar, "Ama görüyoruz ki bu parti işi ciddi şekilde bütün her tarafımızı sardı. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak durumunda değiliz" ifadelerini kullandı. 

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