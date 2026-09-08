İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe'de her şey bu üç maça bağlı
Süper Lig'in dördüncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ağır eleştirilerin hedefi haline gelirken, tecrübeli çalıştırıcının takımdaki geleceğinin önündeki üç kritik maça bağlı olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4.haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a derbide 2-1 yenilerek taraftarını üzdü.
4.HAFTADA 2.YENİLGİ
Sarı-lacivertliler, ligde kalan 4 haftalık süreçte, 1. haftadaki Gençlerbirliği yenilgisi sonrası 2.kez sahadan mağlup ayrıldı. Özellikle İsmail Kartal’ın oyun planı, yaptığı değişiklikler ve oynanan oyun, eleştirileri beraberinde getirdi.
İsmail Kartal’ın geleceği bir anda kulüp içinde tartışma konusu olurken tecrübeli teknik adam hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
3 KADER MAÇI
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Roma, Gaziantep ve Eyüp maçlarında alınacak sonuçlara göre tecrübeli çalıştırıcının koltuğu sağlamlaşacak veya teknik direktör değişikliği olacak.
AZİZ YILDIRIM BEKLEMEDE
Başkan Aziz Yıldırım’ın Kartal’ın performansından memnun olmadığı ancak kurmaylarının etkisiyle şimdilik beklemede kaldığı öne sürülüyor.