İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe'de her şey bu üç maça bağlı Süper Lig'in dördüncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ağır eleştirilerin hedefi haline gelirken, tecrübeli çalıştırıcının takımdaki geleceğinin önündeki üç kritik maça bağlı olduğu iddia edildi.