İsmail Kartal'ın istifası yalan mıydı Ahmet Çakar'dan Fenerlileri kızdıracak iddia

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu katıldığı programda Fenerbahçe hakkında konuşan Ahmet Çakar, İsmail Kartal'a sert sözlerle yüklendi.

FENERBAHÇE'NİN ANASINI AĞLATTIN

Ahmet Çakar, geçen hafta istifa edip kararından geri dönen İsmail Kartal için şunları söyledi:

-“İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin anasını ağlattın.

-Utanmadan bir de bu akşam yalan söylüyorsun.

-İstifa sebebin olarak atılan bir şişeyi mazeret söylüyorsun.

-Bunun adı yalandır. 30 milyon Fenerbahçelinin de bunu yediğini düşünüyorsan şaşarım ve gülerim!”

SEN MAÇTAN ÖNCE İSTİFAYI...

-Sen bir defa maçtan önce istifayı kafana koymuştun. Geri dönmemek üzere istifa ettim dedin. Aziz Yıldırım sana bir zıplama taşı verdi; şişe dedi yorumcular dedi, onu da alamadın. Aradan 4 gün geçti hiç yorumculardan bahsetmiyorsun şişeden bahsediyorsun. 40 bin kişi içinde bir kişi şişe attı. Bunların hepsi yalan.

TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNDÜN!

-Durup dururken bayram değil seyran değil niye istifa ettin. Bir de diyorsun ki geri dönmemek üzere. Tıpış tıpış geri döndün.

-Bir de diyorsun ki 'Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum'. Sen Fenerbahçe'nin çocuğu filan değilsin. Fenerbahçe'nin çocuğu, Fenerbahçe'ye durup dururken böyle ağır bir zarar vermez.