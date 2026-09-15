Arda Güler'den gururlandıran kare! Madrid Büyükelçiliği'nde ağırlandı

"Milli futbolcumuz, ülkemizin spor elçilerinden Arda Güler'i Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bize İspanya'da yaşattığı büyük gurur için kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Başarıların daim olsun. Seni seviyoruz, Arda!"